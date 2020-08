Sieghartskirchen startet Ideenwettbewerb für den Josefspark am Kuhberg

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Mag.pharm. Josef Mayr lebte vom 1. Juli 1877 bis 1. Juli 1927 und war mehr als 34 Jahre im Besitz der Apotheke in Sieghartskirchen. Er erfreute sich großen Ansehens,war Obmann verschiedener Vereine und Patronants-Kommissärin der Pfarrkirche und Ehrenbürger der Gemeinde.Im Jahre 1899 benannte der Verschönerungsklub zu Ehren von Mag.pharm. Josef Meyr einen Rastplatz mit schönen Ausblick am Kuhberg „Josef Mayr Park“. Heute ist der Park in der Marktgemeinde Sieghartskirchen als Josefspark bekannt.Rechts vom Gasthaus „Die kleine Post“in Sieghartskirchen beginnt die grüne Markierung des Wanderpfades. Folgt man diesen, gelangt man in sieben Minuten zum Josefspark. Ein Spaziergang auf den Kuhberg ist eine klassische Wanderung von Sieghartskirchen aus. Viele Bürgerinnen und Bürger wandern auf den Kuhberg um die Aussicht beim Alpenvereinskreuz, bei der Waldkappelle oder auf der Tullner Aussicht zu genießen.Da der Josefspark nun lange Zeit stark verwachsen war, konnte der Park als Naherholungsplatz bei den Spaziergängen auf den Kuhberg nicht genutzt werden.Nun haben die Mitarbeiter des Bauhofes der Marktgemeinde Sieghartskirchen den Wildwuchs beim Park entfernt und die Holzbretter der Rastbänke erneuert.Um diesen geschichtsträchtigen und ruhigen Ort inmitten der Natur wieder in Erinnerung zu rufen, startet die Marktgemeinde Sieghartskirchen nun einen Ideenwettbewerb:„Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Spaziergang auf den Kuhberg ein und bitten um Ideen für den Josefspark! Gemeinsam mit den Ideen der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, möchten wir diesen wunderschönen Platz im Wald zu einen ganz besonderen machen“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.„Ob Hängematten, Reckstange oder Bierbrunnen–wir freuen uns auf viele kreative Ideen von den Bürgerinnen und Bürgern!. Wichtig zu beachten ist, dass die eingereichte Idee nicht pflegeintensiv ist sowie im Waldbereich umsetzbar ist“, so Vizebürgermeister Gerald Frischengruber.

Wie funktioniert der Ideenwettbewerb?

Ideen können entweder

Telefonisch unter 02274/5005-21

per E-Mail an gemeinde@sieghartskirchen.gv.at

auf Facebook mittels Kommentarfunktion auf facebook.com/sieghartskirchen.gv.at

mittels Online-Formular unter www.sieghartskirchen.gv.at/Ideenwettbewerb_Josefspark

bekannt gegeben werden.

„Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Ideen und gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern den Josefsplatz zu etwas ganz besonderen zu machen“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.