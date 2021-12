NIEDERRUßBACH. In den Abendstunden am 11. Dezember ereignete sich auf der B4 bei Niederrußbach durch ein Überholmanöver von mehreren Fahrzeugen eines Audi A1, ein Verkehrsunfall, bei dem der 22 jährige Fahrer des Audi und ein Ford Transit mit einem 45 jährigen Lenker, samt 21 jährigem Beifahrer, miteinander kollidierten. Da aufgrund des eingelangten Notrufes noch von einer eingeklemmten Person ausgegangen werden musste, wurden neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren Großweikersdorf, Niederrußbach, und Seitzersdorf-Wolfpassing alarmiert. Auch "Christophorus 2" wurde zu Hilfe gerufen.

Die beiden Unfallfahrzeuge befanden sich ca. 100m weit auseinander im Straßengraben.

Die verletzten Personen befanden sich bereits in Obhut des bereits eingetroffenen Rettungstransportwagen. Der Straßenverkehr wurde durch das Niederrußbacher Ortsgebiet umgeleitet. Die Feuerwehr Großweikersdorf übernahm die Bergung des Audi, während die FF Niederrußbach sich um den Ford kümmerte. Mittels Kran wurde der schwer beschädigte Audi geborgen. Die verletzten Personen wurden in umliegende Unfallkrankenhäuser transportiert. Im Einsatz standen für ca. 2 Stunden befanden sich die FF Großweikersdorf mit 26 Mitgliedern und 6 Fahrzeugen, die FF Niederrußbach, die FF Seitzersdorf-Wolfpassing, das Rote Kreuz Großweikersdorf mit zwei Fahrzeugen (RTW und KTW),das Rote Kreuz Kirchberg/Wagram, das Rote Kreuz Ziersdorf, der Rettungshubschrauber "Christophorus 2", Dr. Neudorfsky als First Responder und die Polizei.