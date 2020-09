Corona-Saison im Hallenbad Tulln

TULLN. COVID-19 betraf jedes Unternehmen. Vor allem aber auch das DonauSplash Tulln. Im März musste der Betrieb komplett heruntergefahren werden. Die Mitarbeiter mussten Stunden abbauen, was keine leichte Aufgabe war, da das Hallenbad normalerweise sieben Tage die Woche geöffnet hat.

Im Normalfall sperrt das DonauSplash von Mitte August bis Mitte September zu um Revisionsarbeiten durchzuführen. In diesem Jahr wurden die Arbeiten vorgezogen und so gut es ging selbst durchgeführt. Dazu zählen Lüftung und Klima reinigen, Saunabänke schleifen und neu lackieren oder auch die Silikonfugen erneuern. Dies war nicht einfach, da einige Firmen die benötigten Materialien nicht liefern konnten und Servicetechniker teilweise nicht verfügbar waren.

Im Mai konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden, jedoch nicht der Saunabetrieb. Der Saunabereich ist auch aktuell noch geschlossen, jedoch wird dieser als Liegefläche umkonzipiert. Viele Besucher des Hallenbads erfreuen sich am neu gewonnenen Liegebereich, da dieser schön gestaltet ist.

Um Verluste durch Corona zu minimieren werden im Hallenbad vermehrt Kurse angeboten und die Öffnungszeiten wurden verlängert. Durch die einschränkenden Maßnahmen sind im großen Becken maximal 40 Personen erlaubt, im Erlebnisbecken 13. "Die Regeln ändern sich jedoch ständig", erklärt Christian Holzschuh, "momentan besteht keine Maskenpflicht. Das könnte sich aber jederzeit wieder ändern."

Auch gehört das Aubad zum Betrieb des Hallenbads dazu. Durch die gleichzeitige Öffnung wurde mehr Personal benötigt, welches normalerweise zur Verfügung stehen würde, da das Hallenbad Ende Sommer geschlossen hat. Doch auch damit die Einhaltung der Maßnahmen garantiert werden konnte, wurde mehr Personal benötigt.

Man geht davon aus, dass sich die Einnahmen dieses Jahr im Aubad nicht sehr unterscheiden werden zum Vorjahr. Die Einnahmen im Hallenbad werden jedoch etwas abweichen, da der Saunabetrieb bis auf unbestimmte Zeit wegfällt.