Bezirk Tulln: "Das war mein erstes Mal"

17.09.2018, 14:05 Uhr

Teil 2 der großen Bezirksblätter-Serie "Liebe2018": Wo es das erste Mal zur Sache gegangen ist.

BEZIRK TULLN. Der erste Schultag, das erste Mal mit dem Auto fahren, die erste eigene Wohnung – Tage, an die wir uns nur zu gut erinnern und fast jedes Detail wiedergeben können. Aber wie steht's mit der Erinnung an das erste Mal Sex? Wir haben nachgefragt."Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe", verrät Alfred Schachinger. Er und ein anderer wollten das gleiche Mädchen. "Er hat gemeint: Das schaff ich". Doch so war es dann doch nicht. Aufgeklärt war er zu diesem Zeitpunkt schon – sein Vater habe das gemacht: "Wir waren zehn Kinder und der Papa hat jeden einzeln von uns geholt und uns erklärt, wie es geht". In Ybbsitz ging es dann zur Sache: "Wir haben getanzt und dann hab ich sie heimgebracht". Im VW-Käfer war's dann soweit: "Man kann nicht unbedingt sagen, dass es im Auto romantisch ist".

Zwei Jahre zappeln lassen



Auf die Suche gemacht

Kerzen, Rosen, schöne Musik – und das erste Mal mit dem Partner intim. So hat sich Melanie Eder das erste Mal vorgestellt. War es aber nicht. Schon oft hat sie damals bei ihrem Freund übernachtet, zwei Jahre hat sie ihn zappeln lassen, schließlich wollte sie auch wissen, ob das der Richtige ist. Dann, eines Abends "haben wir ferngesehen, geschmust und miteinander geschlafen. Im Bett". Froh ist sie heute darüber, dass "er mich damals gar nicht gedrängt hat, bei meinen Freundinnen war das anders", sagt sie.Zwei Stunden hat Regina auf ihren Gerhard Hufnagl bei der Bushaltestelle gewartet. Naja, die Verständigung war damals noch sehr schwierig. "Sie sprach kein Wort Deutsch", erinnert er sich. Und nun von Anfang an: Nach einem Boogie-Abend ist Hufnagl noch in ein Lokal eingekehrt, wo Regina Kellnerin war. "Sie hat mir zwar ihre Adresse gegeben – aber verstanden hab ich sie nicht". So hat er alles nach ihr abgesucht, mehrere Treffen gab es, wo vorerst gebusselt wurde. Irgendwann war es so weit, sie haben sich ein Hotelzimmer genommen und sind sich nahe gekommen. Also näher als nahe sozusagen.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.