Kirchberger Florianis erhalten Wärmebildkamera

12.10.2017, 21:53 Uhr

Sinnvoll eingesetzt

Bei der Monatsübung im Oktober hielten die Kameraden das gute Stück nun erstmals in Händen und konnten die verschiedenen Funktionen ausprobieren. Schrittweise wird der neue Ausrüstungsgegenstand nun in die nächsten Übungen eingebaut, damit er auch im Ernstfall sinnvoll eingesetzt werden kann. Danach werden auch die Kameraden der anderen Feuerwehren des Unterabschnittes eingeschult. In Zukunft wird die Wärmebildkamera so bei jedem Brandeinsatz in der Gemeinde Kirchberg zum Einsatz kommen.Ergänz noch zum Schluss: Darüber hinaus wird die Kamera auch bei der Personensuche im Gelände und in Gebäuden hilfreich sein.