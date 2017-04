Saisonauftakt: Lössfrühling am Wagram

19.04.2017, 17:51 Uhr

Wanderungen und Exkursionen

"Best of"-Kammermusikabend

Weitere Highlights: Einblicke in das Renaissance-Schloss Stetteldorf und Jubiläums-Speckfest in Großweikersdorf

Garten- und Kunststadt Tulln: Kulinarischer Start in den Lössfrühling mit lössigem Frühstück und kulinarischen Schmankerln der Region

Das erste Lössfrühling-Wochenende lädt dazu ein, die Vielfalt des Löss bei zahlreichen geführten Wanderungen und Exkursionen durch idyllische Kellergassen, sanft ansteigende Weingärten und die einzigartige Fauna und Flora der Region zu entdecken. Weinhauer erläutern authentisch das Jahr des Winzers im Löss, geben Einblicke in alte Techniken des Weinbaus und vermitteln unter dem Motto „Den Löss begreifen und erschmecken“ Wissenswertes und Kostbares zum Löss. Zur beeindruckenden Vogelwelt der Lössregion Wagram gibt es eine eigene Sonderausstellung in Absdorf und einen geführten Rundgang mit Vogel-Experten am 30 April.Der Klang von alten Lösskellern kann bei zwei besonderen Konzerten erfahren werden: Am 28. April findet in Ruppersthal ein „Best-of“ Kammermusikabend mit Werken des berühmten Wagramer Komponisten Ignaz Pleyel statt. Tags darauf laden Tini Kainrath und Band zur exklusiven Vor-Premiere des Jubiläumskonzerts "30 Jahre – 30 Lieder" in die Lössiade nach Absdorf.Zur Eröffnung des Lössfrühlings öffnet am 28. April auch Schloss Stetteldorf einmalig seine Pforten. Das auch „Juliusburg“ genannte imposante Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert gewährt um 14 Uhr Einblicke in die prachtvollen Innenräume. Der weitläufige, in englischer Manier gestaltete Schlosspark lädt bei Schönwetter von 11 bis 18 Uhr zum Flanieren und Picknicken ein.Bereits zum 10. Mal findet am 29. und 30. April in Großweikersdorf das Speckfest statt. Die Jubiläumsveranstaltung bietet Speck, Wein und weitere regionale Köstlichkeiten, viel Live-Musik und spektakuläre Show Acts mit Seiltanz, Sportakrobatik und Oldtimer-Parade. Am Sonntag lädt das Speckfest ab 11 Uhr zum Frühschoppen.Auch die Garten- und Kunststadt Tulln vor den Toren des Wagrams lädt u.a. mit dem Egon Schiele Museum, dem Römermuseum Tulln und der Garten Tulln zu einem abwechslungsreichen Lössfrühling-Programm für die ganze Familie.Einen lössigen Start in den Tag ermöglicht die Gastwirtschaft Floh jeweils donnerstags bis montags ab 9 Uhr mit einem speziellen „Lössflühling-Flühstück“. Kulinarische Schmankerln der Region direkt vom Hersteller bieten die Tullner Märkte: der Naschmarkt am Hauptplatz jeden Freitag von 9 bis 18 Uhr und der Bauernmarkt in der Holzschuhpassage jeden Samstag von 7 bis 11:30 Uhr.--Programm Lössfrühling am Wagram – 1. Wochenende28. April bis 1. Mai 2017IPG - Int. Ignaz Joseph Pleyel GesellschaftKammermusik im Löss: „Best of“ des berühmten Wagramer Komponisten Ignaz PleyelKonzert: 28.4., 18 Uhr; Museum: Fr, So, Mo 10-14 Uhr, Sa 14-18 UhrKartenvorbestellung telefonisch oder per E-Mail3701 Ruppersthal 108, Tel. 02955/70645, www.pleyel.atLössiadeErlebnis-Kellergassenführung und Weinprobe in der Absberger KellergasseTermine: 28.4. und 1.5., 17 Uhr; Öffnungszeiten Lössiade: Fr-Mo ab 14 UhrAnmeldung erforderlich3462 Absdorf, in der Absberger Kellergasse Tel. 0650/8707309, www.lössiade.atWeingut WeinlingerExkursion „Das Jahr des Winzers im Löss” mit anschließendem HeurigenbesuchExkursion: 30.4., 15 Uhr; Heuriger: Fr-So ab 16 UhrAnmeldung erbeten3462 Absdorf, „Roter Weinkeller“ in der Kellergasse Absberg, www.weinlinger.atHeiss Keller _ Heurigen Restaurant„Den Löss begreifen und erschmecken“: Wissenswertes und Kostbares zum Thema LössLöss-Special: 29.4., 15 Uhr; Heuriger: Fr ab 17 Uhr, Sa ab 16 Uhr, So ab 11:30 Uhr3462 Absdorf, in der Kellergasse Absberg, www.heisskeller.atTanja SchmiedKräuterspaziergang mit genussvollem Picknick am Fuße des WagramsTermine: 29.4 und 30.4., 14 UhrStart: Genussladen, Kremserstraße 37, 3463 Stetteldorf am WagramAnmeldung erforderlich: Tel. 0660/651 0929, www.tanjaskraeuterprodukte.at10. NÖ-Speckfest – Speck, Wein und mehrJubiläum „10 Jahre Speckfest” mit regionalen Köstlichkeiten, Musik, Show Act u.v.m.Termine: 28.4. ab 14 Uhr, 29.4. ab 11 Uhr3701 Großweikersdorf, Hauptplatz, www.speckundwein.atLössiade„30 Jahre – 30 Lieder”: Tini Kainrath und Band im einzigartigen LösskellerTermin: 29.4., 20 UhrAnmeldung erforderlich3462 Absdorf, in der Absberger Kellergasse, Tel. 0650/8707309, www.lössiade.atKultur- und Verschönerungsverein AbsdorfFauna und Flora am Wagram: Führung zur Vogelwelt und Besuch der SonderausstellungFührung: 30.4., 10 Uhr; Ausstellung: 9:30-16 Uhr3462 Absdorf, Hauptplatz (Heimatmuseum), www.kvvabsdorf.atWeinbau- und Dorfmuseum WiesendorfAlte Techniken im Weinbau zum Erleben und MitmachenTermin: 30.4., 14-17 Uhr3701 Großwiesendorf 28, Tel. 0650/9557430Die Garten Tulln„Erfolgreich kompostieren”: Vortrag und Beratung mit Löss-BodenspecialTäglich geöffnet 9-18 Uhr, Löss-Bodenspecial jeden Freitag, 14-15:30 Uhr3430 Tulln, Am Wasserpark 1, Tel. 02272/68 188, www.diegartentulln.atGastwirtschaft Floh„Lössflühling-Flühstück” für einen lössigen Start in den TagFlühstück: Do-Mo 9-11:30 UhrRestaurant: Do-Sa 9-14 & 18-22 Uhr; So, Mo 9-14 & 18-21 Uhr3425 Langenlebarn, Tullnerstrasse 1, Tel. 02272/62809, www.derfloh.atEgon Schiele Museum / NÖ Museum Betriebs GmbHEgon Schiele und lössige Erdfarben für die ganze FamilieAtelierprogramm Lössfrühling: 14.5., 14-17 UhrMuseum geöffnet: Di-So und Feiertag, 10-17 UhrDonaulände 28, 3430 Tulln, Tel. 02272/64570, www.egon-schiele.euRömermuseum TullnRömisches Gelage mit original römischen Fingerfood, Weinverkostung und Museumsführung am 20.5. um 16 UhrMuseum geöffnet: Mi-So und Feiertag 10-17 UhrAnmeldung erforderlich unter roemermuseum@tulln.gv.at oder Tel. 02272/690-189Marc-Aurel-Park 1b, Tel. 02272/690-189, www.roemermuseum-tulln.at--Der Lössfrühling am Wagram findet seit 2014 in den acht Weinbaugemeinden der Region Wagram – Absdorf, Fels am Wagram, Grafenwörth, Großweikersdorf, Großriedenthal, Kirchberg am Wagram, Königsbrunn und Stetteldorf – sowie der Garten- und Kunststadt Tulln im Frühling statt. Er wurde von der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH als Projektträger gemeinsam mit der Region Wagram ins Leben gerufen. Neben Wein und kulinarischen Spezialitäten der Region bietet der Lössfrühling am Wagram ein umfangreiches Natur- und Kulturprogramm für alle Generationen. Seinen Namen leitet der Lössfrühling vom fruchtbaren Löss ab, einem homogenen, gelblichen Sediment, das der ideale Nährboden für Weinsorten wie den Grünen Veltliner ist und den Weinen ein würziges Aroma verleiht. Weitere Informationen finden Sie hier aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier