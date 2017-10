Verkehrsunfall bei Grafenwörth

01.10.2017, 21:47 Uhr

Zur Fahrzeugbergung wurde die Feuerwehr Grafenwörth angefordert. Vor Ort hatten die Autobahnpolizei und die ASFINAG bereits die Unfallstelle abgesichert und die Verletzten wurden vom Roten Kreuz betreut. Die beiden Fahrspuren der S5 waren für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt, eine Vorbeileitung an der Unfallstelle wurde am Pannenstreifen eingerichtet.Nach weiterem Absichern der Unfallstelle, Abklemmen der Fahrzeugbatterien und dem Binden kleinerer Mengen ausgetretener Betriebsmittel wurden die beiden Unfall-PKW mittels Kran des Wechselladefahrzeuges verladen und gesichert in Grafenwörth abgestellt.