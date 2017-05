TAEKWONDO – SILBER und BRONZE bei Int. CZ-OPEN Poomsae

09.05.2017, 15:14 Uhr

Als aktive waren dabei Magda Brandl, Oliver Danek, Filip Stöberl und Nicolas Walzl.Auf der "anderen Seite der Matte" waren neben Vereinschef Dietmar Brandl noch Maryam Adib-Shaybani, Margit Angela Danek und Savo Kovacevic als Referee im Einsatz.Für die drei Letztgenannten war dies zugleich der erste Auslandseinsatz als Kampfrichter.Über dieses Engagement freute sich Obmann Dietmar Brandl besonders, da er nun endlich seine Tschechischen Kollegen in dem Maße unterstützen konnte, wie diese in den letzten Jahren, vor allem den TNT-CUP mit Referees Unterstützt haben.

Sportlich überraschte vor allem das Team der Tullner Kadetten. Filip Stöberl, Nicolas Walzl und Oliver Danek holten sich in einer stark von den Tschechen besetzten Kategorie den zweiten Platz und somit Silber.Die zweite Medialle der Tullner ging dann an Nicolas Walzl, der es in der Klasse der Kadetten Einzel LK B auf den dritten Platz schaffte und somit BRONZE holte.Knapp gefolgt von seinen Vereinskollegen Filip Stöberl der auf dem 4. Platz landete und Oliver Danek auf dem 6. Platz.Magda verpasste im Einzel knapp den Einzug ins Finale und musste sich mit dem 9. Platz begnügen.Besonders hervorzuheben ist bei dieser Meisterschaft auch die familiäre Atmosphäre, die das Turnier zu einem der angenehmsten im Wettkampfkalender der Tullner macht.Der nächste Tag wurde dann noch zu einem Kulturellen Ausflug ins Schloss von Hradec nad Moravici genutzt, bevor es wieder nach Hause ging.ERFOLGE:WALZL NicolasSILBER – Poomsae Team Kadetten LK BBRONZE – Poomsae Einze Kadetten mänl. LK ADANEK OliverSILBER – Poomsae Team Kadetten LK BSTÖBERL FilipSILBER – Poomsae Team Kadetten LK B