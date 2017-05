Waschberg verlangte den läufer einiges ab

07.05.2017, 21:38 Uhr

Im Jugendlauf U14 & U16 über 2600m waren Bianca Eller und Lea Weidemann am Start der anspruchsvollen Strecke. Lea konnte auf Platz 2 die Ziellinie queren und Bianca musste leider mit Platz 4 vorlieb nehmen.

Die U12 Läufer zeigten geschlossen gute Ergebnisse wobei sich Sarah Doblinger und unsere Gastläuferin Theresa Zeller über Podestplätze freuen durften. Für Felix Neuhold wurde es auch nur der undankbare 4te Platz.Die U10 Starter Lorenz Burger, Stefanie Menda und Sophie Srb konnten auch in Leitzersdorf wieder ihr Potenzial abrufen und sorgen abermals für tolle Ergebnisse auch wenn es am Ende nicht für alle für Plätze am Stockerl reichte.Als einzige Neustifterin war in der Klasse U8 Burger Franziska am Start. Franziska war zu Beginn etwas abgeschlagen am Ende des Feldes, sie konnte sich jedoch mit Fortdauer des Rennens immer weiter nach vor kämpfen. So kam auch sie noch zu einem zufrieden 7ten Platz.Unsere Jüngsten Stumpfer Elias, Johanna Srb & Valentina Jamöck sind zum Waschberglauf gekommen um Podestplätze zu erobern. Neben dem Sieg von Johanna mussten wir auch in diesen Lauf leider wieder mit einer Ledernen vorlieb nehmen.Die Jugendmannschaft zeigte wieder mit Sehr guten beherzten Leistungen und mit Zusammenhalt und Kameradschaft auf.Im über 5150 m auf und rund um den Waschberg waren gleich 10 Neustiftern am Start. Bei den Damen konnte sich Lina Neuhold wie schon bei den letzten Läufen sensationell auf dieser sehr anspruchsvollen Strecke im Spitzenfeld platzieren und belegte in der Damen Gesamtwertung in einer Zeit von 23:18 Minuten den 2. Platz.Die Klasse W U18 konnte sie mit dieser Zeit gewinnen. Ebenfalls eine hervorragende Leistung lieferte Sahra Doblinger ab die in derselben Klasse den 3. Platz belegte. Gabriele Srb belegte den 5. Platz.Bei den Herren schaffte es leider kein Neustifter auf Stockerl. Die Ergebnisse der Läufer waren dennoch sehr ansprechend. Samuel Jamöck war wieder einmal der beste Neustifter in diesem Bewerb und konnte in einer Zeit von 25:11 Minuten das Rennen beenden. Josef Präsent, Jürgen Überraker und Thomas Neuhold konnten den Berg ebenfalls bezwingen.Weitere Stockerlplätze konnten im Teambewerb errungen werden. Das Team Neustift im Felde 1 mit Lina Neuhold, Sahra Doblinger und Samuel Jamöck erliefen den 2. Platz in der Mix Teamwertung. Das Team Neustift im Felde 2 mit Gabriele Srb, Jürgen Überraker und Thomas Neuhold belegte den 6. Platz.Bei den Nordic Walkern waren 3 Damen aus Neustift im Felde am Start. Karin Koller landete als beste unserer Damen auf dem 9. Platz, knapp gefolgt von Margarete Bretträger und Sabine Hödl.Den gesamten Waschberg über eine Distanz von 10.170m und 270 Höhenmeter nahmen Marion Weidemann, Bauer Josef, Doblinger Andreas, Schuster Erich, Srb Matthias, und Koller Franz in Angriff.Die sehr schwierige Strecke die sich durch einen langen Anstieg auszeichnet, war sehr kräfteraubend für alle Athleten.Lukas Hießmair kam mit einer Zeit von 48:57,7 min als erster Neustifter ins Ziel.Kurz darauf reihten sich Bauer Josef mit einer Zeit von 51:49,1 min und Doblinger Andreas mit 58:31,5 min.Bauer und Hießmair verfehlten mit dem 4. Rang knapp das Stockerl in ihrer jeweiligen Altersklasse.Das mannschaftlich sehr gute Ergebnis komplettierten die Zieleinläufe von Weidemann Marion, Schuster Erich, Srb Matthias und Koller Franz die ebenso den frühsommerlichen Temperaturen trotzen und sich über den Waschberg kämpften. Auch in der 10 er Team Wertungen gab es 2 silberne.Die Ergebnisse der Neustifter im Detail auf www.scn2009.at