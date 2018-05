Ausgezeichnete Bausteine – jetzt mit Umweltzeichen!

03.05.2018, 23:14 Uhr

Die drei „Bioblo“-Gründer Hannes Frech, Stefan Friedrich und Dietmar Kreil aus Niederösterreich haben sich mit ihren bunten Öko-Bausteinen als erster Spielwarenhersteller überhaupt für das Österreichische Umweltzeichen qualifiziert.



Wirtschaftlicher Erfolg durch Nachhaltigkeit

TULLN / NÖ (pa). „Nach den jüngsten Erfolgen beim Toy Award und German Design Award freuen wir uns natürlich ganz besonders über diese hochkarätige Auszeichnung aus unserer Heimat. Das Österreichische Umweltzeichen steht wie kein anderes Gütesiegel für Nachhaltigkeit und Qualität – und hat auch international Gewicht,“ sagt Stefan Friedrich, Bioblo-Geschäftsführer.Bundesministerin Elisabeth Köstinger hat am Mittwoch den 25. April insgesamt 42 nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Organisationen das Österreichische bzw. Europäische Umweltzeichen verliehen. Neben Bildungseinrichtungen und Betrieben aus dem Tourismus- und Freizeitbereich wurde erstmals auch eine österreichische Filmproduktionsfirma ausgezeichnet. „Es ist mir ein großes Anliegen, das Umweltzeichen in möglichst vielen verschiedenen Branchen zu etablieren. Einen Anfang machen die sechs prämierten Kindergärten. Wir müssen so früh wie möglich damit beginnen, schon die Jüngsten für das wichtige Thema Umweltschutz zu sensibilisieren“, betonte Köstinger.Seit 1990 können umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet werden. Seitdem setzen immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten auf Produkte mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Heute tragen mehr als 4.400 Produkte und Dienstleistungen das staatliche Öko-Siegel, mehr als 1.000 vorbildliche Betriebe erwirtschaften damit einen Jahresumsatz von rund 956 Millionen Euro. Das zeigt nicht nur, dass den Österreicherinnen und Österreichern der Umweltschutz ein großes Anliegen ist, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sind auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.