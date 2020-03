2020 ist bei Sonnenbrillen Farbe angesagt, weiß Michael Mayer, Inhaber von Optik Mayer in Bad Leonfelden.

BAD LEONFELDEN (vom). Der Frühling ist nicht mehr weit und eine schöne Art sich darauf einzustimmen, ist der Kauf einer neuen Sonnenbrille. Die Auswahl ist groß und an manchen Trends wird man 2020 kaum vorbeikommen. "Die Formen sind heuer eher groß, rund oder oval. Von kleinen, schmalen Gläsern ist man momentan komplett abgekommen", sagt Michael Mayer. Als Trendfarben kristallisieren sich heuer vor allem zwei Farben heraus. "Ähnlich wie bei der Kleidung sind das blau und rosé." Wer immer up to date bei den Trends sein möchte, könne sich laut Mayer an den Italienern richten. "Die sind vom Design immer vorne."

Billig- oder Qualitätsbrille? – Unterschied ist enorm

Beim Material muss man sich dieses Jahr zwischen Metall und Kunststoff entscheiden, denn beides ist 2020 in Mode. Wie Mayer weiß, steigt bei Sonnenbrillen generell das Qualitätsbewusstsein der Menschen. Deshalb führt der Bad Leonfeldener Optiker auch sehr viele Österreichische Marken in seinem Geschäft wie beispielsweise gloryfy, Silhouette, Andy Wolf Eyewear, Edelweyes oder auch etwas ausgefallenere Brillen von Johann von Goisern. "Eine Qualitätsbrille erkennt man sofort, wenn man sie aufsetzt", sagt Mayer. Den Unterschied macht sich am stärksten bei den Gläsern bemerkbar. Diese sind bei hochwertigen Modellen geschliffen, innen entspiegelnd, polarisierend und erzeugen keine Verzerrungen. "Auf Billigmodellen steht oft UV400. Dies ist aber kein Schutz vor gefährlichen UV-Strahlen, sondern nur die Lichtwellenlänge. Darauf darf man nicht hineinfallen", weiß der Optiker.

Früh genug auf guten Sonnenschutz setzen

Auch bei Kindern sollte man früh genug auf den richtigen Schutz gegen starke Sonneneinstrahlung setzen. "Kinderaugen sind viel sensibler. Gerade im Urlaub oder am Wasser ist eine gute Brille ein Muss, denn ein neues Augenpaar kann man sich nicht einfach kaufen." Bei Optikern gibt es eigene Kinderbrillen in speziellem Design. "Gute Kinderbrillen sind bruchsicher, lassen sich verbiegen und haben nirgends Metall. Einige Modelle kann man auch in beide Richtungen aufsetzen, damit es gerade für die Kleinsten nicht kompliziert ist", weiß der Bad Leonfeldener.

Reinigung

Gereinigt werden Sonnenbrillen am besten mit einem Mikrofasertuch und einem fettlösendem Brillenputzspray.