SCHENKENFELDEN. Die Sehnsucht nach Ausflügen war nach den Lockdowns schon sehr groß. Daher organisierte der Seniorenbund Schenkenfelden am 23. Juli ein Tagesausflug ins obere Mühlviertel. Am Vormittag ging es nach Sarleinsbach zur Bio-Hof-Bäckerei Mauracher. Nach einem tollen Frühstück wurde den Senioren bei einer Führung der gesamte Betrieb – Bäckerei und Landwirtschaft – sehr eindrucksvoll erklärt. Weiter ging es zum Mittagessen im Restaurant des Stiftes Schlägl. Am Nachmittag konnten sich die Schenkefeldener bei einer Führung in der Stiftsbrauerei Schlägl über die Innovationen einer regionalen Brauerei überzeugen und bei einer geselligen Verkostung die Spezialbiere genießen, bevor sie die Heimreise antraten. Alle 47 Teilnehmer waren vom Ausflug in der Region begeistert.