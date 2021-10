Gerhard Hintringer von der SPÖ ist neuer Bürgermeister von Steyregg. Er setzte sich in der Bürgermeister-Stichwahl am 10. Oktober mit 72 Stimmen Vorsprung gegen den bisherigen Ortschef David Lackner von der Bürgerliste SBU durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,62%.

"Ich habe gehofft, nachdem wir bei der Gemeinderatswahl zehn Prozent der Stimmen dazugewonnen hatten, aber der Bürgerlistenkandidat war der Favorit", sagt Gerhard Hintringer in einem ersten Statement. In welchen Ortschaften er die Wahl gewonnen hatte, muss er erst analysieren. Die Stimmen aus Plesching seien natürlich sehr entscheidend.

Nach 24 Jahren gibt es wieder einen Bürgermeister von der SPÖ. Der letzte SPÖ-Ortschef war Karl Rockenschob. Vor allem in den 1970er-Jahren dominierten die Sozialdemokraten. 1997, mit der Beginne der Bürgermeister-Direktwahl, begann die große Zeit von Josef Buchner (SBU) in Steyregg.

Ergebnis Bürgermeister-Stichwahl 2021 Steyregg

In Steyregg gibt es 7 Wahlsprengel und die Wahllokale haben von 7.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Das Ergebnis finden Sie hier ehestmöglich nach dem Schließen des letzten Wahllokals in der Gemeinde:

David Lackner (SBU): 1.334 Stimmen; 48,69%

Gerhard Hintringer (SPÖ): 1.406 Stimmen; 51,31%

Ausgangslage in der Gemeinde Steyregg

Der SBU-Nachfolger von Johann Würzburger, David Lackner muss am 10. Oktober in die Bürgermeister-Stichwahl. Lackner erhielt im ersten Wahlgang 45% der Stimmen. Sein Stichwahl-Gegner heißt Gerhard Hintringer von der SPÖ, der auf 39,48% kam und damit ein Plus von 10,56% gegenüber 2015 hinlegte. Im geschlagenen Feld die anderen Bürgermeisterkandidaten: Stefanie Rechberger von der ÖVP (8,89%) und Franz Wagner von der FPÖ (6,63%).

Die Bürgerliste SBU ist mit 40,43% auch die stärkste Fraktion bei den Gemeinderatswahlen 2021 und konnte neben der SPÖ (34,40%) am meisten zulegen. Die Bürgerlisten IST und BPS traten ja nicht mehr an.

Die Ergebnisse der Stichwahlen in allen Gemeinden in Oberösterreich