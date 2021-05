Zukunftsklausur der ÖVP Oberneukirchen-Waxenberg-Traberg

Um auf aktuelle und zukünftige Gemeindeentwicklungen bestens vorbereitet zu sein, lud die ÖVP Oberneukirchen-Waxenberg-Traberg coronakonform einen beschränkten Teilnehmerkreis in die LoRe Cocktailmanufaktur in der Herzhaften Höf in Waxenberg zu einer Zukunftsklausur ein.

Mit professioneller Begleitung wurden im Team Herausforderungen und Zukunftsperspektiven analysiert sowie Leitprojekte mit den wichtigsten Meilensteinen für die Gemeinde fixiert. Ziel des abwechslungsreichen Programms war es, die gemeinsame Arbeit für die Menschen weit über die Wahlen im Herbst hinaus in den Mittelpunkt zu stellen.

Das Leitungsteam um Bürgermeister Josef Rathgeb, Vizebürgermeisterin Anneliese Bräuer , Fraktionsobmann Gerhard Braun und Jakob Burgstaller hob die vielen Erfolge der letzten Jahre und die zahlreichen Gemeindeprojekte insbesondere auch zur Belebung der Ortskerne hervor. Aktuell wurde eine breite Infrastruktur-Offensive mit dem Breitbandausbau in Waxenberg und dem bisher größten Straßenbauprogramm gestartet. Beim bunten und engagierten ÖVP-Team bedankten sie sich für ihren tagtäglichen Einsatz in der gesamten Marktgemeinde und in den drei Hauptorten Oberneukirchen, Waxenberg und Traberg zum Wohle der Menschen. Abschließend wurde gemeinsam ein ausführlicher Ausblick auf die nächsten Jahre geworfen, wie die Gemeinde und auch die gesamte Region zukunftsfähig aufgestellt und weiterentwickelt werden kann.

Als treibende Kraft hat die ÖVP auch in Zukunft den Anspruch, rechtzeitig die richtigen Antworten auf neue Gemeindefragen zu geben unter dem Motto „Gemeinsam.Gemeinde.Gestalten.“