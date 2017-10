Herausforderung für sportliche Wanderer

19.10.2017, 20:12 Uhr

Eine lange Tradition haben auch Angebote der Union-Sportvereine in Eidenberg und Untergeng. Die Union Geng lädt alljährlich am 26. Oktober zu einem gesunden Fitmarsch ein, von der Union Eidenberg werden jedes Jahr eine Frühjahrs- und eine Herbstwanderung angeboten. Mitte Oktober war eine ansehnliche Schar von Wanderfreunden auf einer großen Runde im Gebiet zwischen Niederwaldkirchen und Hansberg unterwegs und nützte das prachtvolle Herbstwetter aus (Fotos).Eine besondere Herausforderung wird zuletzt am Sonntag, 29. Oktober die sportliche Direttissima. Gestartet wird bereits um 5.00 Uhr am Ortsplatz Eidenberg und in möglichst gerader Linie wird diesmal Unterweißenbach angepeilt. Etwa 52 Kilometer und in Summe 1400 Höhenmeter über die Gräben und Höhenzüge des östlichen Mühlviertels muss jeder dabei bewältigen, der das Ziel erreichen will.