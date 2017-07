Ein Fußball-Tüftler mit 12-Stunden-Arbeitstag

19.07.2017, 10:48 Uhr

Der Wernberger Wolfgang Robatsch wurde zum Sportdirektor beim Kärntner Fußballverband ernannt.

WERNBERG (Peter Tiefling). Der Wernberger Wolfgang Robatsch ist neuer Sportdirektor beim Kärntner Fußballverband. Mit der WOCHE sprach er über seine Beweggründe, Vorstellungen und Wünsche.: Ich empfinde jenen gegenüber Dankbarkeit, die sich für mich entschieden haben. Gleichzeitig ist es eine große Herausforderung, denn ich kenne die Aufgabenstellung seit Jahren genau.

Bessere Zusammenarbeit in den Schnittstellen Nachwuchsfußball-Talenteschiene Akademie und dem Kampfmannschaftsfußball. Dazu Projekte zur Stärkung des Breitenfußballes entwickeln und junge Kärntner Trainer bei Ausbildung und Einsatzmöglichkeit unterstützen.Es ist für mich persönlich der logische nächste Schritt, um die Entwicklung im Kärntner Fußball intensiver mitgestalten zu können. Acht Stunden Tagespensum reichen dazu nicht. 12 Stunden am Tag zu arbeiten ist normal.Im Auswahlbereich habe ich vor, aktive Profifußballer in den Trainings- und Spielbetrieb der Auswahlen zu integrieren. Zudem soll es Sprechtage für LAZ-Beteiligte und Vereine geben.In den Volksschulen das Projekt Soccer2kids weiter voranzutreiben und auf die Kindergartenebene auszuweiten. Aber auch die weitere Einbindung von Asylwerbern. Dafür gibt es ein tolles Integrationsprojekt.Hier sehe ich nur in Landskron kurzfristige Entwicklungschancen. Ich werde helfen, Strukturen, wie zum Beispiel beim Landesligisten Lendorf, aufzubauen, um auch langfristig wieder in der Landesliga bestehen zu können. Es gibt in der Region Villach genügend Potenzial. Es muss nur bei der Überleitung der Jugendlichen in die Kampfmannschaft besser gearbeitet und die Abwanderung verhindert werden.Derzeit sind Sommerferien. Start ist wieder im August, bis dahin werde ich einen kompetenten Nachfolger gefunden haben. Der gesamte Trainerstab bleibt unverändert.Wolfgang Wallner war in den letzten Jahrzehnten extrem engagiert für den Villacher Nachwuchsfußball unterwegs.