Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung verlieh Landeshauptmann Peter Kaiser Berufstitel an 29 verdiente Kärntner.

VILLACH. Schon im September 2020 übernahm Florian Buchmayr die Leitung der HAK Villach, nun folgte die - coronabedingt verspätete - offizielle Übergabe des Ernennungsdekretes zum Direktor durch Landeshauptmann Peter Kaiser im Beisein von Bildungsdirektorin Isabella Penz im Rahmen eines Festaktes. Bei seiner Laudatio nahm Kaiser die bereits zwei Jahre andauernde Covid-Pandemie zum Anlass, um die herausragenden Leistungen der Auszuzeichnenden hervorzustreichen. Die Ehrungen erfolgten in den Bereichen Verwaltung, Medizin und Bildung und in allen drei Sparten wurde in den vergangenen beiden Jahren von vielen Menschen und Persönlichkeiten Großartiges geleistet, so der Landeshauptmann.

Ansehen gestiegen

"Sie haben in ihren Tätigkeiten in einer außerordentlichen und globalen Krisensituation gezeigt, dass man sich auf sie und ihr Engagement verlassen kann. Das Ansehen des medizinischen Bereiches ist während der Pandemiezeit gestiegen. Die Verwaltung hat bewiesen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung beiträgt und dass man sich auf sie verlassen kann. Und im Bildungsbereich ist es während der Pandemie vor allem darum gegangen, die Folgewirkungen von Covid auf unsere jüngeren Generationen abzumildern“, so Kaiser. Er habe in den vergangenen beiden Jahren sehr viele Menschen aus diesen drei Bereichen kennengelernt, die weit über das normale Maß hinaus zum Wohl der Gesellschaft gearbeitet haben.

HAK-Villach-Direktor dankt

Durch seine jahrelangen Erfahrungen in der Privatwirtschaft konnte Buchmayr mit seinem Kollegium in den knapp zwei Jahren abseits des Corona-Krisenmanagements sehr viel an der Schule bewegen und revolutionieren. So konnte die HAK Villach als erste smart HAK Österreichs als Vorreiterin im Bereich der digitalen Wirtschaftsausbildung positioniert werden. "Ich möchte mich bei meinem gesamten Team, aber natürlich auch bei unseren Schülern und deren Eltern für die tolle Schulpartnerschaft bedanken", freut sich der Direktor der Villacher Handelsakademie bei der Überreichung des Dekretes.