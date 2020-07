Motor Mayerhofer in Villach überzeugt als neuer kompetenter Ansprechpartner für Volvo-Kunden im Süden von Österreich.

Während der Ausbau am Villacher Standort des Familienbetriebs noch bis August andauert, läuft der Werkstattbetrieb an Kärntens modernsten Volvo-Arbeitsplätzen bereits auf Hochtouren. Dort wo ab Herbst die wohl umfassendste innovative Fahrzeugpalette des Landes erstmals unter einem Dach zu finden sein wird, hat sich das Mayerhofer-Team bereits in kürzester Zeit als zuverlässiger Reparatur- und Service-Partner für die skandinavische Traditionsmarke etabliert.

Bestens betreut von den Villacher Volvo-Spezialisten

"Es freut uns sehr, dass uns - neben vielen Kärntner Fahrzeughaltern - aktuell auch regelmäßig Urlaubsgäste das Vertrauen schenken,"

freut sich Kundendienstberater Visar Kekereshi über regen Zuspruch seit dem Start im Juni.



“Mit unserer brandneuen Werkstatt-Infrastruktur und dank des intensiven schwedischen Schulungsprogramms konnten wir von Anfang an das volle Spektrum an Serviceleistungen nach höchsten Volvo-Qualitätsstandards anbieten.”

Neben dem Vorteil der top-modernen Werkstatt sorgt die flexible und schnelle Abwicklung der Werkstatttermine bzw. die verkehrsgünstige Lage des Villacher Traditionsbetriebs dafür, dass sich vor allem viele langjährige Volvo-Kunden seit der Eröffnung am 1. Juni für Motor Mayerhofer entscheiden.

Das Werkstatt-Team steht Volvo-Besitzern in der Villacher Triglavstraße 31 montags bis freitags von 07:45 bis 16:30 Uhr mit kompetentem Rat und Tat zur Seite. Kundenanfragen werden selbstverständliche gerne auch vorab unter 04242/24867, office@motor-mayerhofer.at oder auf www.volvocars.at/mayerhofer bearbeitet.

Kompetente Anlaufstelle für Fahrzeuge aller Baujahre

Optimal vorbereitet ist man bei Motor Mayerhofer auch für den großen Volvo-Rückruf R10029, der demnächst die Modelle S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 und S80L mit Baujahren zwischen 2006 bis 2019 zum vorsorglichen Werkstattbesuch ersuchen wird.

Volvo gilt seit Jahrzehnten als Vorreiter in Sachen Sicherheit und beweist auch mit dem aktuellen Recall, dass man bei dieser Kernkompetenz keinerlei Kompromisse eingeht. Der skandinavische Automobilkonzern überprüft laufend die Sicherheit bei älteren Modellen und hat dabei eine mögliche Schwachstelle bei der Befestigung des Sicherheitsgurts entdeckt.

“Hier kann es bei einem flexiblen Stahlseil unter bestimmten aber sehr seltenen Umständen zu einer Materialermüdung kommen,”

erklären die Volvo-Profis von Motor Mayerhofer.

Auch wenn es dadurch bis dato zu keinerlei Unfällen oder Verletzungen gekommen ist, sieht sich Volvo verpflichtet proaktiv einen umfassenden Sicherheitsrückruf durchzuführen. Alle betroffenen Volvo-Kunden werden dazu zeitnah schriftlich verständigt.

Bei Motor Mayerhofer steht selbstverständlich das gesamte Volvo-Team für Anfragen oder Terminvereinbarungen zu diesem Thema und auch für die aktuell laufenden Volvo-Sicherheitshinweise R10025, R10026, R10027, R10028 und R10030 (Entlüftungsschlauch) bereit.