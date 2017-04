Glaub an Dich ...

18.04.2017, 06:10 Uhr

Draußen in der Natur oder drinnen am Fenster stehen.Träumen und denken; dir selbst ein Lächeln schenken.Freu dich über das, was wahr; das, was kommen wird...und das, was jetzt ist.Du hast schon viel geschafft, sicherlich.Darum glaub in Zukunft - auch an DICH!---------------------------------Wie oft lächelst du am Tag - ich weiß es nicht - ich zähle mit:

Eines für die Sonne, die mich am Morgen weckt.Eines für die Stoppelkatzen, spielend im Heu.Eines für dein lächelndes Gesicht.Für den Freund, der mir hilft.Für das Gedicht, das ich las.Für den einen Satz, in der Mitte des Artikels.Für deine Späße, ein oder zwei Mal.Für den Song im Radio.Für die Wolke, die aussieht wie ein lachendes Kamel.Für das Bild, das mich an einen ganz besonderen Tag erinnert.Und öfter noch, hier und dort.Und du; wie oft lächelst du?Über die Kleinigkeiten im Leben;KLEINIGKEITEN machen das Leben schön!Text: gefunden im Querbeez