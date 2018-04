1. Klasse B: 1. Punkt zu Hause in der heurigen Saison für Maria Gail: 1:1 gegen Stockenboi

29.04.2018, 21:13 Uhr

Bei Maria Gail fehlte heute Philipp Stotz, Ivan Krnjic und Patrick Fina, doch die nachgerückten Youngstars machten ihre Sache sehr gut.Stockenboi eröffnete das Match rasant und voller Druck. Maria Gail brauchte ein bisschen, um sich mit der neuen Aufstellung zu formieren und es gab eine Phase, da wäre ich mit einem 0:0 zufrieden gewesen. Gott sei Dank hatten unsere Spieler eine andere Einstellung, sie kämpften, rackerten und erarbeiteten sich so Chance um Chance. Kampf und Einsatz wurden durch einen schönen Treffer in derdurchbelohnt, es standund damit ging man in die Pause.Patrick konnte leider in der 2. Halbzeit nicht mehr dabei sein, er musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. An dieser Stelle allerbeste Genesungswünsche.Sein Ersatz, Ivan Pravdic, brachte zusätzlich frischen Wind in die Partie. Durch Hayri Signak's Torschuss hatte man die Chance auf das 2:0, leider knapp vergeben.Bald danach entstand aus einem Einwurf heraus das, Torschütze warDie Schlussphase wurde ein wenig hektisch, in kürzester Zeit 3 Gelbe, jeder wollte das Blatt noch wenden, es blieb jedoch beim 1:1.