Christoph Köttl erhielt die höchste journalistische Auszeichnung für seine Arbeit als Investigativ-Journalist.

SCHWANENSTADT. Gemeinsam mit seinen Kollegen der New York Times konnte der Schwanenstädter beweisen, dass die US-Armee bei einem Drohnenanschlag im August 2021 versehentlich zehn Zivilisten in Afghanistan getötet hat. Das Rechercheteam wurde dafür mit dem Pulitzer-Preis in der Kategorie "Internationale Berichte" ausgezeichnet. Bei einem Vortrag des Vereins "WI(e)SO" im VAZ Oberndorf sprach Köttl vor Kurzem darüber, wie es dazu kam. Mehrere Wochen lang recherchierte das "Visual Investigations"-Team der New York Times zu diesem Fall. Als Experte für Satellitenaufnahmen analysierte Köttl dabei zahlreiche Bilder und Videos. 2019 wurde der Journalist bereits einmal mit einem renommierten Preis ausgezeichnet: Gemeinsam mit dem Investigativ-Team der New York Times erhielt er einen Emmy. Das Team bewies damals, dass ein Giftgas-Angriff mit 34 Toten in Syrien nicht von den Rebellen, sondern von der syrischen Armee durchgeführt wurde.

Beruflicher Werdegang

Christoph Köttl ist in Schwanenstadt aufgewachsen. Er absolvierte sein Studium der Geschichte und Politikwissenschaften in Wien. Durch Erasmus kam er nach Washington, wo er 2003 einen Gedenkdienst im US-Holocaust-Memorial-Museum absolvierte. Nach einem Studium an der John Hopkins University (Washington) arbeitete er bei Amnesty International. Dort baute er zehn Jahre lang ein Programm zum Thema "Technologie und Menschenrechte" auf, bevor er 2017 schließlich zur New York Times wechselte.