"Es läuft wieder an. Die Anfragen kommen schon", freut sich Geschäftsführerin Angelina Eggl.

ST. GEORGEN. Genau 14 Tage nach der Gastronomie, am 29. Mai, dürfen auch Hotels und andere Beherbergungsbetriebe nach der Corona-Sperre wieder ihre Pforten öffnen. "Die Gäste werden bereits heiß erwartet", blickt Angelina Eggl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau demverspäteten Saisonstart zuversichtlich entgegen. Das Inter-esse an einem Urlaub in der Attersee-Region sei bereits deutlich spürbar. "Die Anfragen kommen schon."

Angelina Eggl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau

Foto: Hans Ebner

"Wir bereiten uns derzeit mit unseren Betrieben intensiv auf die Saisoneröffnung vor."

Mit dem Slogan "Mit Abstand der beste Urlaub" wollen die Touristiker wie schon bisher verstärkt den österreichischen Gast und Ausflügler ansprechen. "Wir rechnen natürlich auch mit ausländischen Gästen und hoffen auf baldige Reisefreiheit, etwa aus Tschechien und vor allem auch Deutschland", so Eggl.

Raderlebnistag im Oktober

Ob sich die durch die Corona-Pandemie verlorenen Wochen im Frühjahr halbwegs "aufholen" lassen, werde sich zeigen. Auf jeden Fall will man am Attersee und im Attergau die mit Verspätung startende Saison weiter in den Herbst hinein verlängern. So ist beispielsweise ein "Genuss-Herbst" geplant und auch der für April geplante Jubiläums-Raderlebnistag wurde verschoben. Die 25. Auflage dieser beliebten Veranstaltung soll nun am 11. Oktober durchgeführt werden.

Das Thema Rad spielt trotz der weiterhin geltenden Beschränkungen für Großveranstaltungen ein wichtige Rolle in der Region und sorgt für Gästefrequenz. So gab es erst kürzlich grünes Licht für das Race Around Austria, einen Einzelbewerb mit Start und Ziel in St. Georgen. Zum zehnten Mal soll am 19. September aus jetziger Sicht auch das Radzeitfahren "King of the Lake" ab Schörfling durchgeführt werden.

Attersee-Päckchen ein Erfolg

"Wir waren aber auch während der Corona-Krise nicht untätig und haben unsere Betriebe unterstützt", betont Tourismus-Geschäftsführerin Eggl. "Die Aktion ,Attersee-Se(e)hnsuchts-Päckchen’ zum Beispiel war ein sensationeller Erfolg. Wir haben bereits rund 400 verschickt." Um die Wartezeit auf den umgebuchten, abgesagten oder verschobenen Urlaub beziehungsweise Ausflug in die Region zu verkürzen, hatte der Tourismusverband Päckchen mit Produkten aus der Region geschnürt.