Die Mittelschule Neukirchen an der Vöckla durfte sich kürzlich über Besuch aus Lappland freuen.

NEUKIRCHEN AN DER VÖCKLA. Bereits seit vielen Jahren beteiligt sich die Mittelschule Neukirchen an der Vöckla an Erasmusprojekten. Dabei geht es vorwiegend um den Kontakt mit ausländischen Schulen und den Austausch mit gleichaltrigen Schülern aus europäischen Ländern geht. Coronabedingt war dieser Austausch in den letzten zwei Jahren nicht möglich. Umso mehr freuten sich die Neukirchner Schüler, dass heuer endlich wieder ein Projekt mit einer finnischen Schule durchgeführt werden konnte.

Besuch bei Santa Claus

Bereits im März reisten elf Schülerinnen und Schüler nach Tornio und wohnten dort eine ganze Woche bei der Familie der jeweiligen Austauschpartner. Tornio liegt in Lappland im hohen Norden. Dort erlebten die Schüler eine aufregende Woche und besuchten unter anderem den Geburtsort von Santa Claus. Im Mai erfolgte kürzlich der Gegenbesuch der finnischen Partnerschule. Sechs Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen erlebten eine abwechslungsreiche Woche in Neukirchen.

Abwechslungsreiches Programm

Nach einer Willkommensfeier in der Schule, an der auch Bürgermeisterin Adelheid Fellinger teilnahm, wurde in der Schule zum Thema Nachhaltigkeit gearbeitet. Gemeinsam mit den Neukirchner Schülern erlebten die Gäste aus Lappland einen entspannten Nachmittag bei den Alpakas der Familie Gösselsberger, kochten gemeinsam österreichische Gerichte und machten spannende Exkursionen zum Krippenstein, Attersee und nach Salzburg. Bei heißem und sonnigem Wetter, das für die Gäste aus dem hohen Norden völlig ungewohnt war, waren alle von der österreichischen Gastfreundschaft und Herzlichkeit sehr beeindruckt.

Direktor Herbert Muhr und das Projektteam Veronika Mayrhofer, Andrea Kriechbaum und Carola Matev sind sich sicher, dass mit diesen Projekten sowohl fremdsprachliche als auch digitale Kompetenzen verbessert werden können.