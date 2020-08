Maßnahmen in die Verkehrssicherheit zeigen Wirkung.

GAMPERN. Die Gemeinde Gampern ist durch die stark befahrene Bundesstraße 1 in zwei Teile getrennt. In der Ortschaft Baumgarting wird die zweite Unterführung der B1 fertiggestellt.

„Es ist mir einfach wichtig, den Kurs der Gemeinde in Sachen Verkehrssicherheit weiterzuführen“, sagt der neue Bürgermeister Jürgen Lachinger. „Vor allem für Kinder und Radfahrer ist somit ein sicheres Queren der B1 in Hörgattern und jetzt auch in Baumgarting möglich. Wir beobachten, dass der Verkehr an der B1 mittlerweile so stark ist, dass ein Überqueren ohne hohes Sicherheitsrisiko fast nicht mehr möglich ist“, fügt der Familienvater hinzu. In den vergangenen Jahren sei aufgrund verschiedener Maßnahmen der Gemeinde die Zahl der schweren Unfälle stark zurückgegangen.

Das Projekt wurde ausschließlich von der Gemeinde abgewickelt und kostet mehr als 600.000 Euro.