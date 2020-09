Der Zentralort Schwanenstadt bedauert, nicht in die Verwaltungsgemeinschaft mit Oberndorf, Pitzenberg, Pühret, Rutzenham und Schlatt eingebunden zu sein.

SCHWANENSTADT. "Die Stadtgemeinde Schwanenstadt hat vor wenigen Tagen aus den Medien erfahren, dass sich die Gemeinde Schlatt der Verwaltungsgemeinschaft 4+, bestehend aus den Gemeinden Oberndorf bei Schwanenstadt, Pitzenberg, Pühret und Rutzenham – im Rahmen einer Verwaltungskooperation anschließen wird", heißt es in einer Aussendung aus dem Stadtamt. Man arbeite mit diesen fünf Gemeinden bereits in vielen Bereichen gut zusammen – etwa bei Schulen, Kinderbetreuung, Kirche, Musikkapelle, Feuerwehren, Standesamtsverband, Reinhalteverband, Hochwasserverband, Kultur- und Freizeitgestaltung. "Es wäre daher zweckmäßig und sinnvoll, dass in dieser Verwaltungsgemeinschaft auch die Stadt Schwanenstadt eingebunden wäre", so die Gemeindevertreter.

Keine weiteren Gespräche

Schwanenstadt sei über diese Entwicklung nicht informiert und auch in die Vorbereitungsgespräche nicht involviert worden. Der Stadtrat hat daher Bürgermeister Karl Staudinger beauftragt, mit den fünf Gemeinden Gespräche über eine Beteiligung an der erweiterten Verwaltungsgemeinschaft und eine Vertiefung der Kooperationen zu führen. Die Bürgermeister der fünf Gemeinden haben aber erklärt, dass ihre Entscheidung schon sehr weit fortgeschritten ist und dass nur noch die Beschlüsse in den fünf Gemeinderäten abgewartet werden müssen, um per 1. Jänner 2021 die neue Verwaltungsgemeinschaft starten zu können. "Deshalb ist man nicht bereit, über eine Beteiligung mit der Stadt Schwanenstadt noch weitere Gespräche zu führen, um den angepeilten Termin nicht zu gefährden", informiert die Stadtgemeinde.

"Brauchen uns gegenseitig"

Durch die nun getroffene Entscheidung der fünf Gemeinden werde sich natürlich bei der Zusammenarbeit mit der Stadt Schwanenstadt nichts ändern. "Es wäre jedoch eine Chance gewesen, sich auf der Verwaltungsebene besser aufzustellen. Schwanenstadt und die Umlandgemeinden brauchen sich aufgrund der hier erwähnten Themen und bereits bestehenden Kooperation gegenseitig", heißt es in der Presseaussendung abschließend.