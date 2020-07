Unbestimmten Grades verletzt wurde ein Schüler, als er in Schalchham mit einem Pkw kollidierte.

REGAU. Eine 69-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Dienstag kurz nach 15 Uhr mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Schalchham unterwegs. Die Pensionistin fuhr gerade in der Fischergasse, als an einer Kreuzung plötzlich ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad einbog. Der Schüler kollidierte frontal mit dem Pkw und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der Bub erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.