Der Ritterorden vom Goldenen Sporn hieltauf Einladung des Bürgerkorps Vöcklabruck unter Obmann KR. Herbert Feilmayr seine Investitur und Schwertleite in der Kirche Schöndorf ab. Darunter ist die Aufnahme neuer "RitterInnen" in einer alten Tradition mit Treueschwur, Ritterschlag und Einkleidung zu verstehen.

Der Einladung waren einzelne Mitglieder verschiedentlicher Nostalgieregimenter aus ganz Österreich gefolgt. So aus Vorarlberg vom 18. KuK Infanterieregiment Erzherzog Leopold Salvator, der Kameradschaft Feldmarschall Radetzky, dem Husarenregiment 15, der Gemeinschaft Flamme des Friedens, u.a.m.

Auf grosse Beteiligung und Einmarsch wurde weitgehend coronabedingt verzichtet. Nachdem die Ritterorden ihren Ursprung in der Kreuzritterzeit haben und demnach dem christlichen Glauben sehr nahestehen, wurde nach dem Einzug der "Kaiserlichen Hoheiten" Sandor und Hertha Habsburg-Lothringen eine heilige Messe mit Stadtpfarrer Helmut Kritzinger gefeiert.

Anschliessend wurde die Zeremonie nach alter Tradition durchgeführt. Sandor Habsburg-Lothringen als Grossmeister des Ritterordens nahm die Aufnahme von gut einem Dutzend neuer Mitglieder mittels Ritterschlag vor. Dann Überreichung des Ordens am Halsband und die Einkleidung mit langem schwarzen Mantel mit dem Emblem des Ritterordens.

Auch eine Dame und einigen Mitglieder des Vöcklabrucker Bürgerkorps, darunter auch Obmann KR. Feilmayr wurde diese Ehre zuteil.

Trotz öffentlicher Einladung zu diesem seltenen Ereignis mit monarchistisch anmutendem Flair waren nur ein wenige Zuschauer gekommen. Die Coronabstandsregel konnte so auch in der Kirche leicht eingehalten werden. Von öffentlicher Seite waren Alt Bezirkshauptmann Dr. Martin Gschwandtner und die Stadträtinnen Dr. Elisabeth Köblinger und DI Karin Eidenberger anwesend.

Der Ritterorden zum Goldenen Sporn wurde in Rom gegründet und geht auf das 13. Jh. zurück und wurde später von den ungarischen Königen übernommen. Die Spornritter wurden für ihre Verdienste im Kampf gegen das Osmanische Reich und Rettung des christlichen Abendlandes ausgezeichnet.

Heute wird er als Traditionverein weitergeführt und hat die Förderung von Kunst und Kultur in den neuen Statuten.