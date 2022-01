Eine großzügige Spende von 5.000 Euro übergab die ÖVP Ungenach der Sozialeinrichtung „Mosaik“.



UNGENACH, VÖCKLABRUCK. Knapp 70 Kilometer zu Fuß von Salzburg nach Ungenach und dabei Geld für wohltätige Zwecke sammeln das ist das Programm beim Spendenmarsch der ÖVP Ungenach, der auch 2021 wieder durchgeführt werden konnte. Am 29. Mai 2021 fuhren 34 Teilnehmer mit einem der OÖVP Ungenach gesponserten Bus nach Salzburg und versuchten dann zu Fuß den Weg zurück nach Ungenach zu absolvieren.

Volle Strecke geschafft

Jeder Teilnehmer schloss vorher Vereinbarungen mit Firmen und auch Privatpersonen ab, die ihr oder ihm pro geschafften Kilometer einen Beitrag für den wohltätigen Zweck gaben. 28 Frauen und Männer schafften tatsächlich die volle Strecke. Eine von diesen war die JVP-Bundesobfrau und nun Staatssekretärin Claudia Plakolm, die trotz massiver Schmerzen und Blasen an den Füßen durchhielt und so auch ihren Beitrag zu einem wieder beachtlichen Spendenergebnis leistete. Kürzlich wurden die aufgebrachte Summe von 5.000 Euro symbolisch an Mosaik-Leiter Stefan Hindinger übergeben. "Dieses Projekt gibt es schon viele Jahre und wir – die OÖVP Ungenach – werden auch die nächsten Jahre weiter für soziale Zwecke gehen", so ÖVP-Obmann Reinhard Grurl.