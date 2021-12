BEZIRK VÖCKLABRUCK. Zahl der positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getesteten Personen in den einzelnen Gemeinden des Bezirkes (Stand: Montag, 13. Dezember; Quelle: Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck).

Ampflwang im Hausruckwald ... 26

Attersee am Attersee ... 6

Attnang-Puchheim ... 55

Atzbach ... 12

Aurach am Hongar ... 13

Berg im Attergau ... 5

Desselbrunn ... 9

Fornach ... 6

Frankenburg am Hausruck ... 38

Frankenmarkt ... 36

Gampern ... 13

Innerschwand am Mondsee ... 13

Lenzing ... 35

Manning ... 4

Mondsee ... 32

Neukirchen an der Vöckla ... 11

Niederthalheim ... 6

Nußdorf am Attersee ... 6

Oberhofen am Irrsee ... 19

Oberndorf bei Schwanenstadt ... 1

Oberwang ... 12

Ottnang am Hausruck ... 52

Pfaffing ... 18

Pilsbach ... 4

Pitzenberg ... 4

Puchkirchen am Trattberg ... 2

Pöndorf ... 11

Pühret ... 11

Redleiten ... 0

Redlham ... 25

Regau ... 66

Rutzenham ... 4

Rüstorf ... 17

Schlatt ... 7

Schwanenstadt ... 25

Schörfling am Attersee ... 31

Seewalchen am Attersee ... 25

St. Georgen im Attergau ... 21

St. Lorenz am Mondsee ... 13

Steinbach am Attersee ... 6

Straß im Attergau ... 7

Tiefgraben ... 20

Timelkam ... 21

Ungenach ... 18

Unterach am Attersee ... 8

Vöcklabruck ... 59

Vöcklamarkt ... 40

Weißenkirchen im Attergau ... 15

Weyregg am Attersee ... 4

Wolfsegg am Hausruck ... 31

Zell am Moos ... 30

Zell am Pettenfirst ... 7

