Die Landtagsabgeordnete Doris Margreiter, Bezirksvorsitzende der SPÖ Vöcklabruck, will das Testsystem in Oberösterreich stärken.



BEZIRK VÖCKLABRUCK. Die Covid-Tests sind ein bewährtes Mittel, um Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen. „Leider ist das ohnehin schon schwache PCR-Testsystem nun völlig zusammengebrochen", so Margreiter. Als Vorzeigebeispiel nennt die Landtagsabgeordnete die Stadt Wien. Dort habe man früher reagiert und zusätzliche Kapazitäten aufgebaut. Margreiter sieht es daher als dringend notwendig an, einen Testgipfel einzuberufen und alle Zuständigen und Anbieter an einen Tisch zu bitten. Besonders am Wochenende bräuchte es mehr Abgabestellen und eine Garantie, das Testergebnis innerhalb von 24 Stunden zu erhalten. „Eine hohe Impfquote und ein Testangebot, auf das sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen können, sind das Um und Auf, um die Omikron-Welle zu bewältigen", so Doris Margreiter.

Äußerst kritisch sieht die Politikerin die Situation in den Schulen: „PädagogInnen, SchülerInnen und Eltern tappen oft völlig im Dunkeln und Fühlen sich zurecht im Stich gelassen. Besonders sie brauchen Gewissheit, dass eine funktionierende Testinfrastruktur vorhanden ist.“

Nach SPÖ-Kritik: Novavax-Plattform kommt



Erfreut ist Margreiter darüber, dass endlich ein SPÖ-Vorschlag aufgegriffen wird. Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander kündigte eine Voranmeldeplattform für den Novavax-Impfstoff an. Die SPÖ hat in den vergangenen Wochen wiederholt eine Plattform nach dem Vorbild von Niederösterreich und Wien gefordert. Nach zahlreichen Gesprächen mit der Bevölkerung in Oberösterreich erhofft sich die Bezirksparteivorsitzende dadurch eine Erhöhung der Impfquote.