Vergangene Woche traten 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bezirk Vöcklabruck zur Landes-Feuerwehrleistungsprüfung um das Funkleistungsabzeichen in Silber an. Fast alle erreichten ihr angestrebtes Ziel.

LINZ. Von 8. bis 9. April fand die Landes-Feuerwehrleistungsprüfung um das Funkleistungsabzeichen in Silber in den Räumlichkeiten der Landesfeuerwehrschule in Linz statt. Aus dem Bezirk Vöcklabruck traten 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Zur Prüfung gehörte praktische Kartenkunde, das Erstellen und Absetzen eines Funkspruchs, Funken in der Einsatzleitstelle sowie praktisches Arbeiten mit der Wasserkarte.

Gute Vorbereitung bei den Kameradinnen und Kameraden

Zum ersten Mal stellten sich die Kameradinnen und Kameraden der Prüfung mit den neuen Richtlinien zur Verwendung des Digitalfunks. Dabei zählt die jeweilige Einzelleistung. Eine weitere Neuerung: Die Funkleistungsprüfung wurde in Form einer Leistungsprüfung und nicht mehr in Bewerbsform mit Zeitmessung durchgeführt. Fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten das angestrebte Leistungsabzeichen in Silber mit Stolz in Empfang nehmen. Der Funkverantwortliche des Bezirkes, Hans-Peter Kastinger, hat gemeinsam mit seinen Ausbildnern offensichtlich gute Arbeit in der Vorbereitung geleistet.