Bei Arbeiten auf einem Dach erlitt ein 34-jähriger Mann einen Stromschlag und stürzte in die Tiefe.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Der 34-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck half am Montag seinem Vater bei der Montage einer Photovoltaikanlage am Dach dessen Hauses. Der 63-Jährige reichte seinem Sohn gegen 7:40 Uhr eine Alu-Latte auf das Dach. "Durch eine 30-kV-Leitung in unmittelbarer Nähe dürfte der Strom auf die Alu-Latte übergesprungen sein, weshalb der 34-Jährige einen Stromschlag erlitt und vom Dach rund sechs Meter auf das darunterliegende, durch eine Betonmauer begrenzte Blumenbeet stürzte", berichtet die Polizei. Eine direkte Berührung mit der Stromleitung habe es nicht gegeben.

Der 34-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg gebracht.