In der Nacht auf Donnerstag kam es auf der Westautobahn zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Vier weitere Insassen des verunglückten Kleinbusses wurden unbestimmten Grades verletzt.

ST. GEORGEN IM ATTERGAU. Am 27. Mai kam es kurz vor 3.00 Uhr auf der Westautobahn zu dem tragischen Unfall. Ein 38-jähriger rumänischer Staatsbürger fuhr mit einem Kleinbus in Richtung Salzburg. Neben dem Lenker befanden sich noch fünf weitere Personen im Fahrzeug. Auf Höhe des Gemeindegebiets von Sankt Georgen im Attergau krachte der Kleinbus gegen einen am rechten Fahrstreifen abgestellten Lkw mit Warnleitanhänger. Dieser wurde dort zur Sicherung einer Baustelle abgestellt.

Bus prallte gegen Wand

"Daraufhin drehte sich der Kleinbus und prallte noch gegen die Betonmittelleitwand", berichtet die Polizei. Zwei Insassen des Fahrzeugs, eine 17- und eine 49-Jährige, wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die vier weiteren Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Die Freiwilligen Feuerwehren Seewalchen und Schörfling am Attersee standen bei dem Unfall im Einsatz.