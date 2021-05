Landessprecher Stefan Kaineder begrüßt neue Gruppe mit Baumgeschenk.



GAMPERN. Die Grünen haben auch in Gampern eine Gemeindegruppe gegründet. „Grün schlägt tiefe Wurzeln, um gefestigt und dauerhaft zu wachsen. Das ist die klare Botschaft, die wir mit unseren neuen Gemeindegruppen ins Land tragen", sagt Landesrat Stefan Kaineder, Landessprecher der Grünen. "Wurzeln wie die jenes Baumes, der nun als Symbol für die neue Gemeindegruppe in Gampern heranwachsen und sich zu einem kräftigen Stamm entwickeln wird."

Mehr Öffis, weniger Bodenversiegelung

Hochmotiviert zeigt sich auch der Sprecher der neuen Gemeindegruppe Gampern, Sebastian Aigner: „Es ist schön, dass wir jetzt mitten im Ort einen neuen Baum haben pflanzen können. Einen, von dem alle in Gampern etwas haben. Frisches Obst, frische Luft und angenehmer Schatten im Sommer." Der Baum stehe für Ökologisierung, Regionalisierung und eine gute Gemeinschaft. "So wie wir Grünen in Gampern dafür stehen, auf unsere Umwelt zu schauen, indem wir den öffentlichen Verkehr ausbauen möchten, die Bodenversiegelung reduzieren wollen und auf die Sicherheit auf allen Wegen und ein gutes Miteinander Wert legen", so Aigner.