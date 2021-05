Nach einem Sturz am Samstag landete Andreas Kofler im zweiten Rennen auf Platz elf.

ATTNANG-PUCHHEIM. Gleich am ersten Rennwochenende in der Klasse Supersport 600 der Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft (IDM) gab es die ersten Punkte für Andreas Kofler. Nach einem Sturz am Samstag fuhr der 16-jährige Attnang-Puchheimer tags darauf im zweiten Rennen in Oschersleben (D) auf Rang elf. Damit holte er bei schwierigsten Bedingungen seine ersten fünf Zähler in den Farben des Kawasaki Schnock Team Motorex.