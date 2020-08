Beim spannenden sonntägigen Finale der oberösterreichischen Landesmeisterschaften im Springreiten wurden im URV Schloss Kammer insgesamt sieben Landesmeister gekürt. In der allgemeinen Klasse gewann Happy Horse Reiter Matthias Atzmüller vor Sigrid Forstinger und URV Schloss Kammer Reiter Peter Englbrecht. Den Sieg im Hauptbewerb, die Attersee Trophy, sicherte sich der Tiroler Christoph Obernauer vor dem Hausherrn Roland Englbrecht und der oberösterreichischen Amazone Esther Blumschein.

Richtig spannend wurde es in der OÖ Landesmeisterschaft ALLGEMEINE KLASSE welche in einem Stechen entschieden wurde; dabei sicherte sich der Routinier Matthias Atzmüller den Titel vor der Amazone Sigrid Forstinger mit ihrem großartigen Quantus, welche sich riesig über den Vize-Titel freute. Bronze ging an den Lokalmatador und Veranstalter Peter Englbrecht mit seinem Fuchs Ultimus. Den Sieg im heutigen Hauptbewerb, der Attersee Trophy, einer Standardspringprüfung 140 cm mit Stechen, gewann mit einem schnellen Nullfehlerritt im Stechparcours der Tiroler Christoph Obernauer mit Kleons Absinth 2 vor Hausherrn und Veranstalter Roland Englbrecht mit Mevisto´s Corwinni und Esther Blumschein.

Der Meistertitel bei den JUNGEN REITERN wurde, aufgrund Punktegleichheit in den ersten drei Teilbewerben, in einem Stechen entschieden. Mit zwei Sekunden Vorsprung konnte sich die Amazone Natscha Rumetshofer mit Stakkato´s Pablo NR vor David Moser und Chabalou durchsetzen. Den dritten Rang sicherte sich Mark Sulzbacher.

In der Klasse der JUNIOREN ging Gold an Lisa-Maria Melzer und Caitana S vor Alissa Fuchs und Cora Dieringer. Die OÖ Landesmeisterschaft JUGEND war fest in weiblicher Hand, den Titel sicherte sich Maxima Schweiger mit Dicapo vor Marie Luisa Raup und Hannah Maria Pargfrieder. Bei den OÖ Landesmeisterschaften OLDIES freute sich der erfahrene Reiter Roland Fischer mit Chanel de Lassergut vor Ferdinand Gimplinger und Anton Resch. Die Titel der OÖ Landesmeister PONY JUGEND und PONY ALLGEMEINE KLASSE sicherten sich souverän mit zwei Doppelnull Runden Nina Riegler mit Fee 41 und Ines Mühlböck mit Castellionis Starfire.

Ergebnisse im Überblick und Ergebnisse der OÖ Landesmeisterschaften in allen Klassen



Oberösterreichische Landesmeisterschaften Allgemeine Klasse

1. Matthias Atzmüller mit Barny 4, OÖ, 0/4/0 im Stechen 8 (48,18)

2. Sigrid Forstinger mit Quantus 12, OÖ, 0/0/4 im Stechen 12 (51,89)

3. Peter Englbrecht mit Ultimus, OÖ, 0/4/4 (82,02)

4. Roland Englbrecht mit Calippo 8, OÖ, 4/0/4 (85,07)

Oberösterreichische Landesmeisterschaften Junge Reiter

1. Natascha Rumetshofer mit Stakkato´s Pablo NR, OÖ, 4/0/8 im Stechen 0 (39,07)

2. David Moser mit Chabalou, OÖ, 4/8/0 im Stechen 0 (41,24)

2. Mark Sulbacher mit Nomero Una, OÖ, 4/8/4,25

Oberösterreichische Landesmeisterschaften Oldies

1. Roland Fischer mit Chanel de Lassergut, OÖ, 8/4 /4

2. Ferdinand Gimplinger mit Linsabelle Rouge, OÖ, 8/8/0

3. Anton Resch mit Kratos Van De Peule, OÖ, 16/4/4

Oberösterreichische Landesmeisterschaften Junioren

1. Lisa-Maria Melzer mit Caitana S, OÖ, 0/4/4

1. Alissa Fuchs mit Obora´s Asturias, OÖ, 0/4/8

2. Cora Dieringer mit Clearo 2 6, OÖ, 9/4/0



Oberösterreichische Landesmeisterschaften Jugend

1. Maxima Schweiger, OÖ, 0/4/0

2. Marie Luisa Raup, OÖ, 0/0/9,75

3. Hannah Maria Pargfrieder, OÖ, 8/4,25/0

Oberösterreichische Landesmeisterschaften Pony Jugend

1. Nina Riegler mit Fee 41, OÖ, 0/0

2. Fiona Würmer mit Stayerhof's Beauty, OÖ, 4/4

3. Katharina Gall mit Little Rock´s Twist, OÖ, 4,75/16

Oberösterreichische Landesmeisterschaften Pony Allgemeine Klasse

1. Ines Mühlböck mit Castellionis Starfire, OÖ, 0/0

2. Cornelia Höllmüller mit Halle Berry, OÖ, 8/9,75

Attersee Trophy, Standardspringprüfung 140 cm mit Stechen

1. Christoph Obernauer mit Kleons Absinth 2 Numerol T, 0 (44,47)

2. Roland Englbrecht mit Mevisto´s Corwinni, OÖ, 0 (48,19)

3. Esther Blumschein mit Diarlido, OÖ, 0 (51,72)

Ergebnisse im Detail auf www.reitergebnisse.at

Alle Ritte nachzusehen auf www.clipmyhorse.tv