Bei einem neuen Tierwohl-Projekt kommen auch Hunde in den Genuss von Qualitätsnahrung.

REDLHAM. „Dinner for Wau“ nennt sich das Projekt der Tierwohl GmbH mit Sitz in Redlham, das sich Gedanken zum Thema Tierwohl im Hundefutter gemacht hat. „Das Wohl aller Tiere muss uns ein Anliegen sein. Somit sollten wir nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei Hundefutter auf die Herkunft des Fleisches achten“, betont Dagmar Hütthaler, Geschäftsführerin und selbst Besitzerin zweier Hunde. Spezialisiert auf tiefgekühlte BARF-Alleinfuttermenüs für erwachsene Hunde legt "Dinner for Wau" nicht nur Wert auf Tierwohl-Fleisch aus Österreich, sondern auch darauf, dass die Rohstoffe in 100 Prozent Lebensmittelqualität sind. Schlachtabfälle sind somit tabu.

Natürliche Ernährung

Das sogenannte "Barfen" er-freut sich immer größerer Beliebtheit bei Hundebesitzern. Es gibt unterschiedliche Erläuterungen für den Begriff BARF. Von „Bones and Raw Food“ über „Biologisch artgerechte Rohfütterung“ – alle Interpre-tationen haben dasselbe Konzept im Hintergrund und orientieren sich an der natürlichen Ernährung des Wolfes: Rohfütterung von Fleisch, ergänzt mit Gemüse, Obst, kleineren Mengen an Kohlenhydraten, Ölen, Eiern und weiteren Ergänzungen. Die tägliche Fütterung soll aus den verschiedenen Bestandteilen eines Beutetieres „nachgebaut“ werden.

Dinner-for-Wau-Menüs gibt es in zwei Größen.

Foto: Tierwohl GmbH

hochgeladen von Alfred Jungwirth

Beitrag zur Tiergesundheit

Alle Sorten sind optimal an den Nährstoffbedarf eines erwachsenen Hundes angepasst und auch für ernährungssensible Vierbeiner geeignet. Bereits enthalten sind auch schon alle wichtigen Mineralstoffe sowie hochwertigen Öle. Somit ist die Versorgung mit essentiellen Fettsäuren gewährleistet. Die frischen Zutaten werden so schnell wie möglich verarbeitet und durch eine spezielle Schockfrost-Technik bleiben alle ernährungsphysiologisch wichtigen Bestandteile bestens erhalten. Dies trägt somit absolut zur Tiergesundheit bei. „Die Herstellung der Menüs findet unter den peniblen Hygienevorschriften des österreichischen Lebensmittelstandards statt.“

Die "Dinner-for-Wau-Menüs" sind in zwei Größen erhältlich. Und zwar in ausgewählten Tierarzt-Praxen, den Hütthaler-Filialen Redlham und Vöcklamarkt sowie im Unimarkt-Onlineshop.