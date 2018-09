Frankenmarkterin erhält Startstipendium für Buch

19.09.2018, 19:00 Uhr

Mit der Heimat verbunden

In ihrem ersten Buch "Mir ist die Zunge schwer" lässt die Frankenmarkterin Menschen zu Wort kommen, die ihr ganzes Leben lang etwas für sich behalten hatten und erst im Alter ihr Schweigen brechen. Viele von Leidenfrosts Erzählungen, die eine besondere Phase der österreichischen Historie beleuchten, spielen in ländlichen Gegenden Österreichs und vor allem Oberösterreichs. "Mich interessieren die Geschichten des ländlichen Oberösterreichs", meint die Autorin, die derzeit in Mannheim lebt und stark mit ihrer Heimat verwurzelt ist.