Aktiver Büchereileiter Josef Schmidt

12.01.2018, 16:08 Uhr

Pfarre Attnang. Josef Schmidt begann bereits 1966 mit 15 Jahren in der Pfarrbücherei Attnang mitzuarbeiten. 2017 wurde er für sein Engagement mit der höchsten Auszeichnung der Diözese für Laien – der Severinmedaille – ausgezeichnet. Unter anderem für seine 40-jährige Leitungstätigkeit in der Bücherei. Und er wird nicht amtsmüde. Anfang Februar veranstaltet er wieder einen Bücherflohmarkt, um Geld für Neuanschaffungen hereinzubringen. Dabei ist ihm vor allem gute Literatur für Kinder ein Anliegen. Erstkommunionkinder können ein Jahr lang gratis lesen, auch in den Sommerferien kostet es für Kinder nichts. „Ich freu mich, wenn ich Kinder für Bücher begeistern kann“, begründet Schmidt sein nimmermüdes, ehrenamtliches Engagement.



Bücherflohmarkt der Pfarrbücherei im Pfarrheim Attnang (Keplerstraße):Sa, 3. Februar, 14 – 17 Uhr, So, 4. Februar, 10 – 12 Uhr.Bilder:-Bischof Scheuer überreicht die Severinmedaille an Josef Schmidt (Copyright: Diözese Linz/Reischl)-Schmidt mit Erstkommunionkindern in der Pfarrbücherei-Einladung Bücherflohmarkt