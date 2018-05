Bauernhöfe im Fokus

02.05.2018, 16:36 Uhr

Kreativität hilft den Landwirten: Das wurde beim heurigen Mondseelandtag deutlich.

Bauernhof als Lebensmittelpunkt

Drei Betriebe vor Ort besichtigt

MONDSEE. Bereits zum neunten Mal fand der Mondseelandtag der Landwirtschaft statt. Zahlreiche Landwirte aus der Region Mondsee folgten der Einladung der Organisatorin Landtagsabgeordneter Michaela Langer-Weninger und informierten sich über aktuelle Themen. Neben drei­ Betriebsbesichtigungen fand auch ein Informationsgespräch mit Andrea Schwarzmann, Bundesbäuerin und Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Vorarlberg, und Bezirksbäuerin Landwirtschaftskammerrätin Elfriede Schachinger statt.Zentrales Thema des Tages war der Bauernhof in seiner Form als Lebensmittelpunkt. So dienen die Höfe nicht nur den bäuerlichen Familien als Lebensgrundlage, sondern stellen für die ganze Gesellschaft eine enorme Bedeutung dar. Alleine im Mondseeland arbeiten mehr als 500 bäuerliche Familien. Sie erhalten und gestalten die Landschaft und erzeugen hochwertige regionale Lebensmittel. „Jeder einzelne Hof ist von enormer Bedeutung. Die Chance, Grund und Boden besitzen und bewirtschaften zu dürfen, ist ein Geschenk, aber auch eine große Verantwortung. Daher müssen wir den jungen Bäuerinnen und Bauern Mut machen, Veränderungen zuzulassen." Kreativität sei der Türöffner für ein Zusatzeinkommen.Drei Beispiele für Kreativität konnten vor Ort besichtigt werden. Die Familie Handl in Tiefgraben betreibt einen Vollerwerbsbetrieb mit 14 Milchkühen und mehr als 160 Ziegen. Die Milch wird zu einer Molkerei geliefert, zusätzlich werden 13 Geschäfte mit Ziegenmilchprodukten beliefert und auch am Mondseer Bauernmarkt ist der Betrieb vertreten. Am Hof der Familie Widlroither hat man sich auf Bio-Weideochsen spezialisiert. Ab Sommer wird das Angebot um die „Schule am Bauernhof“ erweitert.In Oberwang führen Aloisia und Johann Graspointner einen für die Region typischen Milchviehbetrieb im Nebenerwerb. Aloisia engagiert sich zudem als Ortsbäuerin und Vizebürgermeisterin von Oberwang für ein gutes Miteinander von Bevölkerung und Landwirtschaft.