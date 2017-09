Erfolgreiche Buchvorstellung

29.09.2017, 22:09 Uhr

Bezirkshauptmann Dr. Martin Gschwandtner, Dechant Mag. Johann Greinegger, die Bürgermeister der Attergaugemeinden und rund 150 Interessierte verfolgten die Ausführungen von Prof. Pachler, der speziell auf die Ereignisse in den Herrschaften Frankenburg, Kammer und Kogl einging, die zur Zeit der Gegenreformation im Besitz von Franz Christoph Khevenhüller waren. Dieser meinte sogar, dass mit Ausnahme der Büchsenmacher in Frankenmarkt und eines 70-jährigen Mannes alle wieder zur allein seeligmachenden katholischen Kirche zurückgekehrt seien. Dies war ein großer Irrglaube, den viele evangelische Christen lebten ihren Glauben im Geheimen weiter.Das Buch ist im Tourismusbüro St. Georgen im Attergau und in der Buchhandlung Weidinger in Seewalchen am Attersee erhältlich.