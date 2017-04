Keine Chance den Fahrraddieben

26.04.2017, 19:00 Uhr

Im Frühling werden nicht nur die Pedalritter aktiv, auch die Fahrraddiebe haben wieder Saison.

Stabiles Schloss verwenden

Fotografieren und codieren

BEZIRK (ju). In den Wohnanlagen im Bezirk kommt es immer wieder zu Diebstählen hochwertiger Fahrräder. Erst kürzlich haben die Kriminalbeamten des Bezirkspolizeikommandos Vöcklabruck eine Serie aufgeklärt, bei der innerhalb weniger Wochen rund 35 Bikes gestohlen wurden. Michael Eichinger, Beamter für Kriminalprävention am Bezirkspolizeikommando, spricht von einer signifikanten Steigerung der Fahrrad-Diebstähle im Vorjahr. "Es konnten jedoch auch viele Fälle aufgeklärt werden", so Eichinger. Damit die Polizei erst gar nicht auf den Plan rücken muss, sollten die Besitzer der Bikes einige Grundregeln beachten.Besonders leichte Beute sind nicht abgesperrte Fahrräder im Außenbereich, die Täter schleichen sich aber auch in Fahrrad-Abstellräume und Tiefgaragen ein und brechen sogar Kellerabteile auf. "Fahrräder sollten immer mit einem stabilen Schloss am Rahmen an einem Fahrradständer oder sonst fix verankerten Gegenstand abgesperrt werden. Auch in einem Fahrradraum oder in der Tiefgarage", sagt Eichinger. Denn auch Kellerabteile seien keine Tresorräume. "Lattentüren gehören mit nicht aushängbaren Sicherheitsscharnieren und einer sogenannten Sicherheitsüberfalle versehen. Zum Versperren der Kellerabteile empfehlen wir Diskus-Vorhangschlösser, die einen sehr kurzen Bügel aufweisen, wodurch der Einsatz eines Bolzenschneiders wesentlich erschwert wird." Hauseingangstüren sollen laut Eichinger grundsätzlich verschlossen werden, um einen einfachen Zutritt von außen zu verhindern. "Achten Sie aber auch darauf, dass die vorgeschriebenen Fluchtwege nicht versperrt sind, um in Gefahrensituationen das Gebäude rasch über die gewohnten Wege verlassen zu können."Wichtig sei es auch, das Fahrrad zu fotografieren und sich unbedingt die Rahmennummer zu notieren. Letztere benötigt man nach einem Diebstahl zur Speicherung im Fahndungssystem. "Und eine verschlüsselte Zusatzcodierung kann bei einer Kontrolle zur Ausforschung des rechtmäßigen Eigentümers führen, noch bevor der Diebstahl entdeckt worden ist", fügt Eichinger hinzu.

Gelegenheit macht Diebe

– neben Fahrrädern gehören auch Hand- und Geldtaschen zu den Objekten der Begierde. Vor allem in Einkaufszentren sollte man einige wichtige Tipps der Polizei beachten:– Lassen Sie Ihre Handtasche nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen.– Geld, Papiere, Kreditkarten, Handy und Schlüssel in körpernahen Taschen tragen.– Führen Sie grundsätzlich nicht zu viel Bargeld mit. Achten Sie darauf, dass beim Zahlen an der Bankomatkasse niemand den Code ausspäht.– Bankomatkarte und Code immer getrennt voneinander aufbewahren.– Zeigen Sie nie, wie viel Geld Sie dabei haben. Oft kundschaften "freundliche Helfer" zuvor ihre Opfer aus und wollen nur an ihr Bargeld oder ihre Bankomatkarte.– Versperren Sie Ihr Auto, während Sie Ihren Einkaufswagen zurückbringen.