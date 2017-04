Sechs Feuerwehren bekämpften Brand in Sägewerk

23.04.2017, 08:31 Uhr

Ein 23-Jähriger aus Frankenburg bemerkte am 22. April 2017, gegen 14.45 Uhr, starke Rauchentwicklung und Funkenflug im Bereich des Dachgebälks eines Spänesilos bei einem Sägewerk in Neukirchen an der Vöckla.

NEUKIRCHEN/VÖCKLA. Wie die Polizei berichtet, verständigte der Mann sofort die Feuerwehr und den Sägewerksbesitzer. Sofort nahm dieser die Sprinkleranlage für den Spänesilo in Betrieb, dies reichte aber nicht mehr. In weiterer Folge bekämpften sechs Feuerwehren mit rund 50 Mann den Brand. Ein Übergreifen auf die angebaute Hobelhalle konnte verhindert werden.Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Hinweise auf Fremdverschulden sind nicht vorhanden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 bis 30.000 Euro.