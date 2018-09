ÖVP präsentiert Ideen

19.09.2018, 20:00 Uhr

Vöcklabrucker Stadtpartei gibt einen Überblick über abgeschlossene und geplante Projekte.

VÖCKLABRUCK. "Unsere sieben Stadtpolizisten sind uns 465.000 Euro wert", sagt Bürgermeister Herbert Brunsteiner (ÖVP). Diese seien nicht nur für die Verkehrssicherheit und Kriminalitätsbekämpfung zuständig, sondern auch für die Marktordnung und Hundehaltung. Derzeit gebe es etwa verstärkt Kontrollen im Stadtpark, da sich Bürger dort vor nicht angeleinten Hunden fürchten. "Es ist zwar noch nie was passiert, aber ich kann das verstehen", so Brunsteiner. Deshalb arbeite man gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft erstmals daran, jemanden einen Hund abzunehmen.

Kreisverkehr und neuer Busbahnhof

Pavillon im Park

Jugendrat wird fortgesetzt



Das größte künftige Projekt im Straßenbau sei ein Kreisverkehr in der Salzburgerstraße. Dieser soll gemeinsam mit den Außenanlagen des Schulcampus im Jahr 2021 realisiert werden. Bis spätestens 2020 soll zudem der Busbahnhof in der Ferdinand-Öttl-Straße neu gestaltet werden, freut sich Fraktionsobmann Dieter Treml: "Es ist ein zeitgemäßer Wartebereich mit großzügigen Überdachungen geplant." Zudem möchte Treml die öffentliche Verkehrsanbindung der Umlandgemeinden an die Stadt Vöcklabruck verbessern.Für den Kulturbereich plane man gemeinsam mit dem Rotary Club, einen Pavillon im Park der Landesmusikschule zu errichten, berichtet Gemeinderätin Karin Eidenberger. "Die Idee dazu ist beim 'Jazz im Park' entstanden, er sollte aber für alle Veranstaltungen zugänglich sein." Zudem möchte Eidenberger ein Fest für alle rund 30 Kulturvereine der Stadt ins Leben rufen.Vizebürgermeister Christoph Rill kündigte eine Wiederholung des Jugendbeteiligungsprozesses an: "Wir möchten alle zwei bis drei Jahre immer wieder eine neue Generation an Jugendlichen erreichen." Im Sozialressort sucht Thomas Pamminger den Kontakt zu den Organisationen in der Stadt: "Ich möchte ihnen eine Plattform bieten, bei der sie ihre Arbeit präsentieren können." Außerdem will er den Bau von barrierefreien Wohnungen für Menschen, die diese nach Unfällen oder Krankheiten benötigen, vorantreiben.