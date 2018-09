SPÖ Timelkam feierte Hunderter

19.09.2018, 22:50 Uhr

Bundesparteivorsitzender Christian Kern verlieh hohe Auszeichnung

TIMELKAM. "Die SPÖ Timelkam wurde am 8. Dezember 1918 gegründet. Von Persönlichkeiten, die Visionen für eine bessere Gesellschaft hatten", sagte Ortsparteivorsitzender und Vizebürgermeister André Reichart zum Beginn des Festes im Timelkamer Kulturzentrum. Auch SPÖ-Bundesvorsitzender Christian Kern blickte auf 100 Jahre SPÖ Timelkam zurück. "Sozialdemokratie bedeutet, gemeinsam für eine Sache zu brennen. Für Solidarität, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit", so Kern, der für seine Festrede Standing Ovations erntete. Die Timelkamer Sozialdemokraten hätten diese Idee in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt, betonte Kern.

"Die SPÖ hat seit 1955 durchgehend Verantwortung in Timelkam übernommen", sagte Bürgermeister Johann Kirchberger. Sein Vorgänger Johann Riezinger wurde für sein politisches Engagement mit der Viktor-Adler-Plakette geehrt.Unter anderem gratulierten Landesrätin Birgit Gerstorfer, Nationalratsabgeordnete Doris Margreiter und SPÖ-Bezirksvorsitzender Peter Groiß.