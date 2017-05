Meisterliche Attnanger greifen nach Krone

03.05.2017, 16:57 Uhr

FC Attnang gewinnt Spitzenspiel gegen Verfolger Haag klar. Mehrere Absagen für Bezirksklubs. Vöcklamarkt verliert nach 29 Pflichtspielen ohne Niederlage in der Dienstagspartie gegen den SV Gmunden.

ATSV Timelkam und Oberwang im Rennen

Stolze Vöcklamarkter Serie gerissen

BEZIRK. Während die Wochenendpartien von UVB Vöcklamarkt (OÖ-Liga), Schwanenstadt (Landesliga West) und Mondsee (Bezirksliga Süd) witterungsbedingt abgesagt wurden, machte der FC Attnang in der jüngsten Runde einen großen Schritt in Richtung Meistertitel. Im Spitzenspiel der 2. Liga Mitte-West setzte sich die Elf von Adiz Cetin glatt mit 4:1 gegen Haag am Hausruck durch.Die Attnanger führen die Tabelle mit 52 Zählern aus 19 Spielen an, gefolgt von den Haagern, die 44 Punkte aus 18 Spielen aufweisen. Besonders eindrucksvoll ist auch das Torverhältnis von 75:19. Damit erzielte der Bezirksklub fast vier Tore pro Spiel. Topscorer ist Sanel Trebinjac mit 19 Volltreffern. Nächste Runde: Hofkirchen/Tr. gegen FC Attnang, Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr.Spannend gestaltet sich der Titelkampf weiterhin in der 2. Liga Süd, wo der ATSV Timelkam nach dem 2:1-Sieg bei den Gmunden Juniors mit 40 Punkten die Führung übernommen hat. Auf Platz zwei liegt Bad Ischl 1b (39) vor St. Wolfgang (38). Vierter ist Oberwang mit 37 Punkten bei einem Spiel weniger als die drei Erstplatzierten. Nächste Runde: Lenzing – ATSV Timelkam, Samstag, 6. Mai, 17 Uhr; Oberwang – Pinsdorf, St. Wolfgang – Bad Ischl 1b, beide Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr.Landesligist SC Schwanenstadt 08 peilt am Samstag, 6. Mai, ab 17 Uhr, einem Heimerfolg gegen den SK Schärding an. Bezirksliga Süd: Den Vier-Punkte-Vorsprung auf Vorchdorf will Leader Mondsee daheim gegen Sipbachzell (Samstag, 6. Mai, 17 Uhr) verteidigen.Nach 29 Pflichtspielen ohne Niederlage musste sich OÖ-Liga-Tabellenführer UVB Vöcklamarkt in der am Dienstag ausgetragenen 24. Runde dem SV Gmunden geschlagen. Der Treffer, der die 0:1-Niederlage des Bezirksklubs besiegelte, fiel äußerst unglücklich: Torhüter Wolfgang Schober beförderte das Leder nach einem Eckball ist eigene Tor. In Runde 25 trifft die UVB am Freitag, 5. Mai, 19 Uhr auswärts auf Perg.