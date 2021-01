Der Köflacher Tourismus-Leitbetrieb nutzte die nächste Lockdown-Phase für zahlreiche Neuerungen.

KÖFLACH. Während sich die Therme NOVA noch im Lockdown befindet, läuft der Kurbetrieb im Hotel NOVA in Köflach weiter. Rund 120 Gäste betreuen Geschäftsführer Günter Riedenbauer und sein Team. Dank des großen Stammkundenanteils und den vielen Weiterempfehlungen hält sich der Rückgang an Kurgästen in Grenzen. "Wir können zwar unseren Kurgästen die Therme nicht anbieten und auch das gewohnte Rahmenprogramm fällt weg, dafür sind die Gruppen kleiner und das Ruheerlebnis ist intensiver. "Diese Rückbesinnung auf die typische Kur kommt bei den Gästen sehr gut an, das ist ein interessanter Effekt", sagt Günter Riedenbauer, der betont, dass das Therapie-Institut im Thermenbereich weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich ist. Denn Gesundheits-Dienstleistungen dürfen angeboten werden.

Zahlreiche Neuerungen

Auch den zweiten Lockdown ab dem 3. November konnte das NOVA- Team für diverse Erneuerungen in Hotel und Therme gut nützen. So wurden 52 von ingesamt 140 Hotelzimmern renoviert. Betten, Beleuchtung, Vorhänge, Böden, alles wurde erneuert. In den Zimmern, wo früher eine Badewanne war, wurde eine neue Dusche installiert. Ein besonderes Schmuckstück ist das neu gestaltete Hotel Restaurant mit dem zugehörigen Stüberl. Im Thermengebäude wurde die komplette Therapierezeption erneuert und vergrößert, ebenso die Rezeption im Kurhotel selbst.

Neuigkeiten gibt es auch von der Saunalandschaft, die nun einen loungeähnlichen Charakter besitzt. Die Zahl der Sitzgelegenheiten wurde verdoppelt, die Saunabar schaut anders aus und lockt mit einem reichhaltigen Angebot. Der NOVA Dome funktioniert nun nach dem Prinzip einer Salzgrotte, hier wird die Luft mit Sole angereichert. Am Saunadach können sich die Besucher auf eine komplett erneuerte Terrasse freuen, die in den nächsten Wochen weiter neu gestaltet wird.

Top-Gastronomie

Riedenbauer plant in der Therme auch einen regelmäßigen Markttag mit Direktlieferanten abzuhalten, die regionale Produkte wie Wein, Honig, Käse, Obstsäfte etc. anbieten. Nach wie vor hat die Gastronomie einen hohen Stellenwert bei den Hotelgästen. Die Küche vom Hotel NOVA ist mittlerweile weit über die Grenzen hinaus bekannt. Dafür verantwortlich zeichnen sich Küchenchefin Gabriele Ranftl, die schon seit zwölf Jahren im Unternehmen ist, gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Stefan Schaffer und dem gesamten Küchenteam sowie F&B-Manager Johann Rainer. Sobald es möglich ist, wird das Restaurant wie auch das Stüberl wieder für externe Gäste geöffnet. Neben den schon bekannten mehrgängigen Überraschungsmenüs wird es ein zusätzliches Angebot mit einer eigenen Karte für Gäste geben.

Für 2021 ist geplant, das Gelände rund ums das Hotel zu adaptieren. Das derzeit noch nüchtern erscheinende Gelände soll durch Bewuchs, Wege und Plätze zum Verweilen aufgelockert werden. Mit dem neu geplanten Kurpark beim Dechantteich soll ein gesamtes zusammengehörendes Areal geschaffen werden.