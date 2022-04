Staatsliga Herren: ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg startet in die Saison

Am Samstag ab 16 Uhr wird wieder gewappelt in der Stocksporthalle Rosental.

Der Vorjahresdritte der Staatsliga und Topklub der Weststeiermark, ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg trifft am 2. Spieltag der Vorrunde auf den Aufsteiger ESC Wolfgrub Adnet aus Salzburg. Der Serienmeister Kowald Voitsberg ist auch ohne Alfons Marktl, der ab sofort in Feldkirchen/K in der Bundesliga spielt, klarer Favorit in diesem Spiel. Die Voitsberger werden das Spiel der 1. Runde am 29.5. auswärts gegen Franking-Geretsberg nachtragen. Auch vertreten In der Gruppe A ist noch der zweifache CL-Sieger ESV HLS Jimmy Wien, der Mitte Mai in Rosental zu Gast sein wird. Die Kowalder haben nach dem zweiten Abgang - Stefan Kleinböck personelle Verstärkung gesucht und gefunden. Mit René Schlacher kehrt ein Altbekannter in das Team des ESV Kowald zurück; der Obersteirer spielte im Vorjahr bei EV Ladler Tal Leoben. Kleinböck kehrt zu seinem Stammverein ESV Gut Eis zurück.



Bundesliga Herren: ESV Köflach Stadt beginnt gegen ESV Schwarzl Prüfing auswärts

Am Samstag ab 16 Uhr startet ESV Köflach Stadt in der 2. Division, der Herren Bundesliga, in die neue Saison. Zum Auftakt der Vorrunde spielen die Köflacher in Petersdorf II gegen den ESV Schwarzl Immobilien Prüfing. Um in die Staatsliga zurück kehren zu können, müssen vor allem die Heimspiele gewonnen werden. Mit SU Schardenberg und ESV Traun sind zwei starke Teams aus OÖ in der Vorrundengruppe C Gegner der Köflacher. Im ersten Heimspiel treffen die Köflacher auf Schardenberg.

Nationalliga: Landesmeister ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

spielt am Samstag ab 17 Uhr zuhause gegen ATSV Lenzing Modal aus OÖ. Die Södinger haben sich mit Thomas Dirnberger verstärkt und gehen mit großen Zielen in diese Saison. Franz Hösele hofft auf einen guten Start, weiß wie schwierig es ist, in dieser Liga weiterzukommen. Nur der 1. Platz in der Gruppe bringt dich weiter, im Viertelfinale mit Heimrecht wäre dann die Chance da, in die nächste Liga aufzusteigen. Mit SSV Raika Alkoven, einer routinierten Mannschaft aus OÖ, die noch vor Jahren in der Staatsliga mitmischte, und dem SV St. Job Sigmontitsch aus Kärnten sind zwei spielstarke Mannschaften in der Gruppe.

Damen Staatsliga: ESV Wikotech Pichlingerhof Söding beginnt auswärts

DIe Damenmannschaft aus Söding spielt in der höchsten Spielklasse in einer sehr ausgeglichenen Gruppe mit GSC Liebenfels, ESV Union Autal und ESV Pischelsdorf. Die letztgenannte Mannschaft ist erster Gegner am Samstag ab 10 Uhr in Pischelsdorf. Sonja Oswald-Wagner und ihre Damen wollen wie die Herren erfolgreich in die Saison starten.

Landesliga-Derby in St. Johann ob Hohenburg

Am Samstag ab 17 Uhr treffen in der Steirischen LMS der ESV Hohenburgerhof und der ESV Gut Eis Voitsberg aufeinander. Die Voitsberger werden verstärkt mit Heimkehrer Stefan Kleinböck antreten. Nicht mehr in St. Johann spielt der 22-jährige Christian Schilling, der am vergangenen Wochenende sein Debut in der Staatsligamannschaft des ESV SU Seiwald Edla feierte. Zwar verloren die Südsteirer das Spiel mit 4:6, Schilling durfte zwei Durchgänge von Beginn weg spielen. Weitere Gegner in dieser Gruppe sind ESV Austria Graz und ESV Tus Krieglach. Damit sind einige Topspiele in Tregist und in St. Johann ob Hohenburg zu erwarten.

Programm am Wochenende:



Heimspiele:

Rosental, Sa 16 Uhr, SL Herren

ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg - ESC Wolfgrub-Adnet (S)

Samstag, 17 Uhr Söding - Nationalliga Herren

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding - ATSV Lenzing Modal

Samstag, 17 Uhr St. Johann ob Hohenburg - Steirische Landesliga

ESV Hohenburgerhof - ESV Gut Eis Voitsberg

Auswärtsspiele:

Bundesliga Herren - Samstag 16:00 Uhr

ESV Schwarzl Immobilien Prüfing - ESV Köflach Stadt

Staatsliga Damen - 10 Uhr - Samstag vormittag

ESV Pischelsdorf - ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Franz Taucher, Stocksport Insider