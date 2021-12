Der Landjugend Raabs behielt auch in diesem Jahr die Tradition bei und bastelte für die Bewohner des Raabser Pflege- und Betreuungszentrums Weihnachtsgeschenke.

RAABS. An einem Sonntagnachmittag trafen sich einige Mitglieder, um die Geschenke zu basteln. Wie auch im vergangenen Jahr musste dieses Treffen via eines Onlinemeetings abgehalten werden. Die Mitglieder fertigten mit viel Kreativität einige Engeln, welche aus Papier gefaltet und mit einer Holzkugel geziert wurden.

Aufgrund der derzeitigen Situation wurden, die mit viel Freude gebastelten Geschenke im kleinen Kreis an die Bewohner des Pflegeheimes übergeben.