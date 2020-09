Shopping Night im EKZ

WAIDHOFEN. Die langersehnte Shopping Night fand vergangenen Freitag statt. Im Fokus stand natürlich, dass für jeden etwas dabei sein soll. Für die ganz Süßen unter den Besuchern stand Sandra Spiessmaier mit ihrer Backstube bereit. Schmucklady Silvia Poindl versorgte die Leute mit der neuesten Schmuckmode und Richard Damberger zeigte sein Können beim Cocktail mixen. "Was darf es denn sein?", hörte man stets Damberger sagen bevor er zum Mixprofi wurde. Weiters gab es auch in zahlreichen Geschäften Prozente wo man hin sah und Klaus Musik sorgte für eine gute Unterhaltung. Auch die Kinder kamen nicht zu kurz den sie konnten sich Airbrush Tattoos machen lassen oder beim hüpfen in der Burg müde werden, zur Freude der Eltern. Wenn dann noch der große Hunger näher rückte, konnte man sich beim Showcooking Aquaplaning für den Mund holen.